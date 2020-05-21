В Совфеде предложили закрепить в законодательстве понятие самоизоляции
В Совете Федерации предложили закрепить в законодательстве понятие самоизоляции, чтобы дать ему легальное определение и установить порядок и случаи введения такого режима. С инициативой выступил комитет Совфеда по конституционному законодательству в связи с реализацией мер, направленных на функционирование экономики и социальной сферы в новых условиях.
Изменение предложено в закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».
Как 21 мая пояснила РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Ирина Рукавишникова, необходимо установить на будущее понятные и максимально учитывающие все имеющиеся ресурсы и интересы правила.
«В связи с пандемией все меры принимались, что называется, с колес, вопросы самоизоляции граждан в нашем законодательстве не прописаны. Проходить всю обычную процедуру законотворчества в этих условиях означало рисковать жизнью и здоровьем огромного количества россиян. Все это делалось впервые, но от подобных ситуаций мы, к сожалению, не застрахованы», — заявила она.