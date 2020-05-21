В Совфеде предложили закрепить в законодательстве понятие самоизоляции

В Совете Федерации предложили закрепить в законодательстве понятие самоизоляции, чтобы дать ему легальное определение и установить порядок и случаи введения такого режима. С инициативой выступил комитет Совфеда по конституционному законодательству в связи с реализацией мер, направленных на функционирование экономики и социальной сферы в новых условиях.



Изменение предложено в закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».



Как 21 мая пояснила РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Ирина Рукавишникова, необходимо установить на будущее понятные и максимально учитывающие все имеющиеся ресурсы и интересы правила.

