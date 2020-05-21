В Адыгее ушел в отставку глава района, в котором 155 человек заразились коронавирусом на похоронах
Глава Красногвардейского района Адыгеи Альберт Османов ушел в отставку после того, как более 150 человек заразились коронавирусом на похоронах. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики 21 мая.
Османов возглавлял район с марта 2017 года. До этого занимал пост министра труда и социального развития Адыгеи.
Издание «Юга.ру» сообщает, что похороны, на которых произошло массовое заражение, прошли 1 мая. Несмотря на режим самоизоляции, на них собралось около 500 человек. Изначально с коронавирусом госпитализировали одну женщину, через три недели количество заболевших достигло 155 человек.
Исполняющим обязанности главы района назначен первый замруководителя муниципалитета Темур Губжоков. Ему поставили задачу стабилизировать ситуацию с распространением инфекции.
По последним данным, в Адыгее выявлено 525 случаев коронавируса, 263 человек выздоровели, 8 скончались.