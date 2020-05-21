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21.05.2020 07:49
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В Адыгее ушел в отставку глава района, в котором 155 человек заразились коронавирусом на похоронах

Глава Красногвардейского района Адыгеи Альберт Османов ушел в отставку после того, как более 150 человек заразились коронавирусом на похоронах. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики 21 мая.

Османов возглавлял район с марта 2017 года. До этого занимал пост министра труда и социального развития Адыгеи.

Издание «Юга.ру» сообщает, что похороны, на которых произошло массовое заражение, прошли 1 мая. Несмотря на режим самоизоляции, на них собралось около 500 человек. Изначально с коронавирусом госпитализировали одну женщину, через три недели количество заболевших достигло 155 человек.

Исполняющим обязанности главы района назначен первый замруководителя муниципалитета Темур Губжоков. Ему поставили задачу стабилизировать ситуацию с распространением инфекции.

По последним данным, в Адыгее выявлено 525 случаев коронавируса, 263 человек выздоровели, 8 скончались.

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