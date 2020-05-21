Жандармы задержали во французском департаменте Юра 80-летнего мужчину, который хранил дома целый арсенал. Как сообщается 20 мая на странице жандармерии в Facebook, пенсионер якобы собирался защищаться от соседей.



Дома у обеспокоенного француза нашли 25 винтовок, 36 пистолетов, 88 охотничьих ножей , два арбалета, три японских катаны, семь тростей-шпаг, один электрошокер, одну дубинку с электрошокером и одну гранату. Также пожилой мужчина хранил у себя 80 кг патронов.

