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21.05.2020 00:37
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25 винтовок, 36 пистолетов, 88 ножей, 3 катаны и одна граната. Полицейские нашли у французского пенсионера арсенал для обороны от соседей

Жандармы задержали во французском департаменте Юра 80-летнего мужчину, который хранил дома целый арсенал. Как сообщается 20 мая на странице жандармерии в Facebook, пенсионер якобы собирался защищаться от соседей.

Дома у обеспокоенного француза нашли 25 винтовок, 36 пистолетов, 88 охотничьих ножей , два арбалета, три японских катаны, семь тростей-шпаг, один электрошокер, одну дубинку с электрошокером и одну гранату. Также пожилой мужчина хранил у себя 80 кг патронов.

По информации местного издания Sud Ouest, у задержанного были конфлиты с соседями и плохая репутация среди местных жителей. Как пояснили в жандармерии, мужчина не является коллекционером или торговцем - «он просто боится». «Находясь в конфликте со всеми, он испытывал необходимость иметь большое количество оружия, чтобы защищаться. Непонятно только, от чего», - подчеркнул прокурор Лионель Паскаль. Мужчине назначили психиатрическую экспертизу.

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Комментарии (2)

Devis
Красава!
Хотя, у них там сейчас ТАКИЕ соседи понаехали, что вполне обосновано.
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