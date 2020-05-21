Эмпатичная стройка

Застройщиков часто ругают за бездушный подход. Якобы каждый только и норовит выжать максимум, не задумываясь о людях, которые будут жить в новых домах. Есть ли в строительстве место эмпатии? Разбираемся на конкретных примерах.

Фото: ГК «Ленстройтрест»

Начать с себя

Комфортная городская среда формируется из нескольких составляющих: грамотного проектирования, комплексного подхода к созданию общественных пространств, интересной архитектуры, соблюдения технологий строительства и последующего управления объектами. За каждым из этих этапов стоят конкретные специалисты с определенными профессиональными компетенциями. Соответствие необходимому уровню квалификации — прописная истина. Но что, если пойти дальше? И спросить каждого, готов ли он будет переехать в дом, над строительством которого работает? Таким путем пошли в ГК «Ленстройтрест». Как рассказывают в компании, все сотрудники так или иначе вовлечены в общение с клиентами, помогают поддерживать комьюнити в новых жилых кварталах, участвуют в социальных и благотворительных проектах. Тесты на эмпатию — привычная практика для тех, кто после заселения комплексов ГК «Ленстройтрест», приходит управлять объектом.

«Мы считаем, что лучше взять «правильного» человека, который может научиться, вырасти в профессиональном смысле, чем взять хорошего специалиста, не разделяющего наших жизненных ценностей», — считает генеральный директор АО «Ленстройтрест» Валерия Малышева.

Фото: ГК «Ленстройтрест»

Европейская школа

Предположим, сформирована вовлеченная и заинтересованная команда, каждый член которой готов вкладываться не только своими профессиональными навыками, но «болеть душой» за общее дело. Следующий закономерный вопрос — каков должен быть сам продукт при таком подходе? В нашем случае — строящийся жилой комплекс. В ГК «Ленстройтрест» сделали ставку на использование европейского опыта, который дополнили собственными корпоративными стандартами. «Наши проекты — это баланс высотности, индивидуальная архитектура, обилие зеленых насаждений и общественных пространств. Мы создаем кварталы по образу уютных европейских пригородов, где преобладает малоэтажная и среднеэтажная застройка, территория грамотно зонирована и благоустроена с учетом окружающего ландшафта», — рассказывают в ГК «Ленстройтрест». К примеру, над голландским кварталом «Янила» работал Рюрд Гитема, партнер архитектурно-планировочной студии «KCAP» (Нидерланды), над финским городком «Юттери» — известный архитектор Юкка Тикканен, над шведским кварталом «IQ Гатчина» — архитектор Йоханнес Товатт.

Фото: ГК «Ленстройтрест»

Выйти из комнаты

Эмпатия, с которой сотрудники создают жилые комплексы, передается жителям новых кварталов, убеждены в ГК «Ленстройтрест». Соседи хотят общаться друг с другом, помогать и быть вовлеченными в жизнь своего локального сообщества. Задача застройщика же — создать необходимые для этого условия. То есть ставка должна быть сделана на обеспечение насыщенной среды за пределами квартиры. На решение бытовых вопросов должно уходить минимум времени, а возможностей для гармоничной жизни, воспитания детей, досуга, занятий спортом должно быть максимум. Для этого в кварталах обустраиваются детские игровые городки и спортивные площадки, тщательно разрабатывается ландшафтный дизайн, разбиваются парки с различными зонами отдыха, появляются площади для проведения мероприятий. На практике такой подход уже испробовали в голландском квартале «Янила», финском городке «Юттери» и шведском квартале «IQ Гатчина». Здесь людям действительно комфортно, и они с радостью участвуют в развитии территории — заботятся об экологии, помогают друг другу с детьми и животными, проводят совместные праздники и мастер-классы, сажают деревья, обмениваются опытом и просто общаются.

Фото: ГК «Ленстройтрест»

Кризис в помощь

В ГК «Ленстройтрест» рассказывают, что смена бизнес-стратегии компании и переход на другой уровень развития произошла после одного из кризисов. В результате родилась корпоративная философия «ЖИВИ». Она повлияла на все процессы — от выбора участка под строительство, проектирования до набора персонала и характера общения с клиентом. Сегодня все проекты ГК «Ленстройтрест» реализует в соответствии с этой градостроительной концепцией. В центре философии — создание удобного самодостаточного европейского пригорода с максимумом возможностей для семейной жизни, воспитания детей, досуга, занятий спортом, здорового образа жизни. После окончания строительства ГК «Ленстройтрест» не уходит с объекта, а остается в лице собственной профессиональной управляющей компании. Клиентский сервис застройщика вместе с УК выстраивает коммуникации между новоселами, создает атмосферу уюта, формирует общие ценности и интересы жителей.

Фото: ГК «Ленстройтрест»

Думать наперед

Специалисты ГК «Ленстройтрест» уверены — внимательно наблюдая за рынком и поведением покупателей, можно выявить только-только зарождающиеся тренды и заблаговременно учесть их при разработке продукта. Кроме того, собираясь построить жилой дом или социальный объект — садик или школу — важно задать себе один вопрос «хотелось бы нам здесь жить и учиться?», если ответ положительный, то значит, компания делает все правильно.

Фото: ГК «Ленстройтрест»

«Мы стремимся предугадать запросы клиентов, спроектировать и построить то, что только завтра станет востребовано покупателем», — делится одним из секретов успеха компании Денис Заседателев, генеральный директор операционного бизнеса ГК «Ленстройтрест».

Справка о компании «Ленстройтрест»

ЖК ЯНИЛА КАНТРИ, застройщик ООО «ЛСТ Девелопмент», проектная декларация на сайте www.6543210.ru/kvartaly/jaanila-country/

ЖК ЯНИЛА ДРАЙВ, застройщик ООО «ЛСТ Девелопмент», проектная декларация на сайте https://www.6543210.ru/kvartaly/yanila_drive/

ЖК ЮТТЕРИ, застройщик ООО «ЛСТ Проджект», проектная декларация на сайте www.6543210.ru/kvartaly/yutteri/

ЖК IQ ГАТЧИНА, застройщик ООО«ЛСТ Гатчина», проектная декларация на сайте www.6543210.ru/kvartaly/iq-gatchina/

