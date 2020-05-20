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20.05.2020 23:10
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Власти Чечни полностью запрещают передвижение по республике на Ураза-байрам. «Будем наказывать нарушителей режима самоизоляции по всей строгости закона»

Передвижение по Чечне будет полностью запрещено на время празднования Ураза-байрама (с 23 по 26 мая). Об этом 20 мая сообщается в официальном Instagram МВД республики.

«В связи с праздником объявлены четыре выходных дня и, соответственно, в эти дни не будут работать министерства и ведомства, кроме экстренных служб, а передвижение по республике будет запрещено», - говорится в сообщении.

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Вопросы обеспечения охраны общественного порядка и безопасности в период праздника Уразы-Байрам в условиях самоизоляции обсудили сегодня на совещании в МВД по ЧР. Министр внутренних дел по ЧР Руслан Алханов и начальник Росгвардии по ЧР Шарип Делимханов довели до начальников территориальных органов внутренних дел и командиров подразделений ведомств требования, которые необходимо неукоснительно соблюдать в период Уразы-Байрам. На совещании было отмечено, что Главой ЧР Героем России Р.А. Кадыровым в связи с праздником объявлены 4 выходных дня и, соответственно, в эти дни не будут работать министерства и ведомства, кроме экстренных служб, а передвижение по республике будет запрещено. Руслан Алханов отметил, что граждане с пониманием относятся к объявленному режиму самоизоляции, но, к сожалению, попадаются и те, кто не осознают всю серьезность ситуации. «Из-за некоторых безответственных граждан мы не можем ставить под удар всех остальных, и поэтому будем наказывать нарушителей режима самоизоляции по всей строгости закона. Глава Чеченской Республики Герой России Рамзан Ахматович Кадыров и Муфтий ЧР Салах Межиев призвали всех жителей республики оставаться дома и отметить праздник Уразы-Байрам в кругу своей семьи, и все должны следовать этому призыву», - сказал Руслан Алханов. Шарип Делимханов отметил, что на сегодняшний день в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции в республике проделан огромный объем работы «Если граждане республики в эти выходные не будут соблюдать действующие предписания, то все, что нами сделано, будет сделано зря. Глава Чеченской Республики требует от нас только одного – защитить и сберечь свой народ», - подчеркнул Шарип Делимханов. Принимавший участие в совещании заместитель начальника ГУ МЧС России по ЧР Резван Залаев отметил, что сотрудники МЧС на спецтранспорте через громкоговорители будут также призывать население республики соблюдать режим самоизоляции. В заключение Руслан Алханов поручил руководителям территориальных органов внутренних дел дополнительно довести требования, озвученные на совещании, до глав районных администраций и духовенства районов республики.

Публикация от Официальный аккаунт МВД по ЧР (@95.mvd)

Напомним, ранее глава Чечни Рамзан Кадыров объявил четыре выходных дня для празднования Ураза-байрама. Он призвал всех отметить его дома и в гости не ходить.

Министр внутренних дел республики Руслан Алханов подчеркнул, что большинство граждан «с пониманием» относятся к введенным ограничениям.

«Из-за некоторых безответственных граждан мы не можем ставить под удар всех остальных, и поэтому будем наказывать нарушителей режима самоизоляции по всей строгости закона. Глава Чеченской Республики Герой России Рамзан Ахматович Кадыров и Муфтий ЧР Салах Межиев призвали всех жителей республики оставаться дома и отметить праздник Уразы-Байрам в кругу своей семьи, и все должны следовать этому призыву», - заявил Алханов.

Напомним, в Чечне с начала апреля запрещено передвижение с 20.00 до 8.00.

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Комментарии (3)

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Alex Hay
В Чеченской Республике - жесткие административные меры по факту рост заболеваемости остановили, почти 2/3 заболевших вылечились..
У соседей в Северной Осетии и особенно в Дагестане с более мягкими мерами - все гораздо хуже.
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