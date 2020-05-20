Передвижение по Чечне будет полностью запрещено на время празднования Ураза-байрама (с 23 по 26 мая). Об этом 20 мая сообщается в официальном Instagram МВД республики.



«В связи с праздником объявлены четыре выходных дня и, соответственно, в эти дни не будут работать министерства и ведомства, кроме экстренных служб, а передвижение по республике будет запрещено», - говорится в сообщении.

