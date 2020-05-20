Министр здравоохранения Северной Осетии Тамерлан Гогичаев заболел коронавирусом. Об этом он сам 20 мая сообщил в аккаунте Instagram национального телевидения «Осетия-Ирыстон».
«Сам заболел. Желаю всем, кто болеет, в кратчайшие сроки выздороветь, а всем нашим другим жителям беречь себя и своих близких. Избегайте мест массового скопления и выходите со специальными средствами защиты», - заявил Гогичаев.
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Министр здравоохранения РСО-Алания Тамерлан Гогичаев заболел и ушёл на больничный. ⠀ Тамерлан Казбекович призвал жителей республики по возможности избегать мест массового скопления людей. ⠀ #irystontv #Осетия #Алания #ТамерланГогичаев #коронавирус #covid19_os #ВечерняяСмена #пандемия #самоизоляция #ЗдоровьеОсетии #итв_здоровье #НовостиОсетии #Ossetia #Alania
В пресс-службе Минздрава республики ТАССу сообщили, что исполнять обязанности министра будет первый замглавы ведомства Светалан Цгоева.
Напомни, в Северной Осетии официально зафиксировано 2387 случаев заражения COVID-19, причем 380 из них среди медицинских работников. Известно о 22 смертях.