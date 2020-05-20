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20.05.2020 22:02
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Швейцария хочет отобрать у Санкт-Петербурга чемпионат мира по хоккею-2023

Швейцария осталась недовольна тем, что из-за эпидемии коронавируса она осталась без чемпионата мира по хоккею, который должен был пройти с 8 по 24 мая 2020 года. Как сообщает 20 мая финское издание Iltalehti, швейцарцы рассчитывают провести турнир в 2023 году вместо России.

Швейцарская сторона считает, что у Петербурга, в котором должны пройти соревнования, есть ряд проблем. Во-первых, строительство арены на 23 тысячи зрителей идет с отставанием. Кроме того, Россия в принципе может остаться без крупных турниров из-за решения Всемирного антидопингового агентства. Напомним, что на это решение была подана апелляция в Международный спортивный арбитраж, но из-за пандемии ее рассмотрение отложилось.

Отметим, что это уже не первая подобная новость. Ранее сообщалось, что чемпионат мира по хоккею в Петербурге могут перенести на 2024 год.

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Комментарии (2)

Djnyana
Самолёты летают, чемоданы есть в наличии, шайба.. - на стороне Швейцарии! )
Kot Piter
Дай то бог! Это вам за СКК! =(
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