Швейцария хочет отобрать у Санкт-Петербурга чемпионат мира по хоккею-2023

Швейцария осталась недовольна тем, что из-за эпидемии коронавируса она осталась без чемпионата мира по хоккею, который должен был пройти с 8 по 24 мая 2020 года. Как сообщает 20 мая финское издание Iltalehti, швейцарцы рассчитывают провести турнир в 2023 году вместо России.



Швейцарская сторона считает, что у Петербурга, в котором должны пройти соревнования, есть ряд проблем. Во-первых, строительство арены на 23 тысячи зрителей идет с отставанием. Кроме того, Россия в принципе может остаться без крупных турниров из-за решения Всемирного антидопингового агентства. Напомним, что на это решение была подана апелляция в Международный спортивный арбитраж, но из-за пандемии ее рассмотрение отложилось.

