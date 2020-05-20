Постоянство временного. Конституционный суд поощрил россиян чаще судиться с работодателями

Жалобу в КС написал бывший сотрудник частного охранного предприятия из Томской области Игорь Сысоев. В 2008 году он устроился в ЧОП, которое занималось охраной объектов нефтяной компании. С работником заключили срочный трудовой договор сроком на один год. Срочность обосновали тем, что сами вынуждены ежегодно перезаключать договор с нефтяниками.

Работодатели не вправе ставить сотрудников в зависимость от своих заказчиков и, опираясь только на это, заключать с ними срочные трудовые договоры. Это следует из постановления, 20 мая опубликованного на сайте Конституционного суда РФ.

На этих условиях Сысоев работал больше 10 лет, в декабре 2018 года его уволили в связи с истечением срока действия очередного соглашения. Уже бывший охранник попытался восстановиться через суды, но не преуспел. Судьи встали на сторону работодателя, который настаивал: если договор с заказчиком не будет перезаключён, то сотрудники останутся без работы.



Заявитель уверен, что многократное перезаключение однотипного договора свидетельствует о бессрочном характере отношений. Конституционный суд с ним согласился.



Как сказано в решении КС, истечение срока действия отдельного договора, заключённого работодателем с заказчиком, как правило, не свидетельствует о том, что сама компания прекращает свою уставную деятельность. Соответственно, это не освобождает работодателя от обязанности обеспечивать своих сотрудников работой.



Обратное ставило бы работника в зависимость от соглашений начальства с третьими лицами, хотя именно работодатель несёт риски, связанные с исполнением своих договорных обязательств. Если работы нет, то следует объявлять простой, а не прекращать отношения с сотрудниками.

