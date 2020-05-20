Самолет, который может принадлежать Шувалову, летал в Австрию за чемоданами. Стоимость такой доставки оценивается в 35 тысяч евро

Два частных самолета, которые могут принадлежать главе Роснефти Игорю Сечину и бывшему вице-премьеру, главе ВЭБа Игорю Шувалову, летали в Австрию в начале мая. Местные власти 20 мая объяснили, почему самолеты оказались на территории страны, несмотря на запреты.



Слова пресс-секретаря министра здравоохранения Австрии 20 мая приводит издание Wiener Zeitung. Он обьяснил, что исключение было сделано, так как самолеты прилетели без пассажиров. Тот, который якобы принадлежит Сечину, M-YOIL, прошел техобслуживание, а самолет Gulfstream G650 (в СМИ писали, что его владельцем может быть глава Внешэкономбанка) забирал «чемоданы и другие вещи».

