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20.05.2020 21:40
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Самолет, который может принадлежать Шувалову, летал в Австрию за чемоданами. Стоимость такой доставки оценивается в 35 тысяч евро

Два частных самолета, которые могут принадлежать главе Роснефти Игорю Сечину и бывшему вице-премьеру, главе ВЭБа Игорю Шувалову, летали в Австрию в начале мая. Местные власти 20 мая объяснили, почему самолеты оказались на территории страны, несмотря на запреты.

Слова пресс-секретаря министра здравоохранения Австрии 20 мая приводит издание Wiener Zeitung. Он обьяснил, что исключение было сделано, так как самолеты прилетели без пассажиров. Тот, который якобы принадлежит Сечину, M-YOIL, прошел техобслуживание, а самолет Gulfstream G650 (в СМИ писали, что его владельцем может быть глава Внешэкономбанка) забирал «чемоданы и другие вещи».

Международные коммерческие авиакомпании оценивают подобный двухчасовой перелет в 35 тысяч евро. На оба рейса ранее обратило внимание издание «МБХ Медиа».

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Комментарии (4)

Brezhnev
Ну а чего такого? «Забрали своё» и вернулись!
krasnonosov
Аргентинские чемоданы нашлись! Ждем довольную Машу в вихре танца!
PROM
а у меня посылки "хранятся" 2 недели на таможне.... карантин...
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