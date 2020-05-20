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20.05.2020 20:10
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ВОЗ: Эффективность хлорохина в лечении коронавируса до сих пор не доказана

Эффективность хлорохина в лечении новой коронавирусной инфекции не доказана. Об этом заявил 10 мая на брифинге директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан, комментируя новость о том, что власти Бразилии разрешили использовать данный препарат на всех стадиях лечения пациентов с COVID-19.

«На данном этапе эффективность этого препарата для лечения коронавируса или в качестве профилактики этого заболевания пока не была доказана. Предупреждения были изданы многими регулирующими органами. Многие страны отказались от использования этого препарата до клинических исследований в специализированных клиниках. Это связано с целым рядом побочных эффектов», - цитирует Райана ТАСС.

Минздрав Бразилии изменил протокол лечения COVID-19, и если раньше его применяли только в тяжёлых случаях, то теперь его использование допускается на любой стадии, лечение назначает врач с письменного согласия пациента. С начала пандемии в стране умер 17 971 пациент, число заражений превысило 271 тысячу.

В рекомендациях Роспотребнадзора по лечению коронавирусной инфекции хлорохин тоже есть.

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Комментарии (1)

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