ВОЗ: Эффективность хлорохина в лечении коронавируса до сих пор не доказана

Эффективность хлорохина в лечении новой коронавирусной инфекции не доказана. Об этом заявил 10 мая на брифинге директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан, комментируя новость о том, что власти Бразилии разрешили использовать данный препарат на всех стадиях лечения пациентов с COVID-19.

«На данном этапе эффективность этого препарата для лечения коронавируса или в качестве профилактики этого заболевания пока не была доказана. Предупреждения были изданы многими регулирующими органами. Многие страны отказались от использования этого препарата до клинических исследований в специализированных клиниках. Это связано с целым рядом побочных эффектов», - цитирует Райана ТАСС.