В вечерний час пик на одном из перекрестков Васильевского острова автомобилистам приходится лавировать между обломками машин и скорыми. Несколькими часами ранее запчастями усыпали перекресток в Невском районе Петербурга.



Как сообщает читатель «Фонтанки», вечером 20 мая на перекрестке Большого проспекта В.О. и 22-й линии В.О. столкнулись автомобили Range Rover и Renault Kaptur. У внедорожника серьезно повреждена передняя часть, кроссоверу удар пришелся в бок.

На месте работают две машины скорой помощи. Информация о произошедшем уточняется. В отдел пропаганды УГИБДД данных о ДТП пока не поступало.