Range Rover «без лица» добавил проблем водителям на углу Большого проспекта В.О. и 22-й линии
В вечерний час пик на одном из перекрестков Васильевского острова автомобилистам приходится лавировать между обломками машин и скорыми. Несколькими часами ранее запчастями усыпали перекресток в Невском районе Петербурга.
Как сообщает читатель «Фонтанки», вечером 20 мая на перекрестке Большого проспекта В.О. и 22-й линии В.О. столкнулись автомобили Range Rover и Renault Kaptur. У внедорожника серьезно повреждена передняя часть, кроссоверу удар пришелся в бок.
На месте работают две машины скорой помощи. Информация о произошедшем уточняется. В отдел пропаганды УГИБДД данных о ДТП пока не поступало.
Днем на перекрестке Шлиссельбургского проспекта и проспекта Обуховской Обороны «размотало» Volkswagen Golf и Renault Megane, пишет в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» очевидец Игорь.
Момент столкновения попал на камеру. На записи видно, что автомобили встретились почти лоб в лоб. «Гольф» поворачивал налево. После удара из-под капота машины пошел дым.