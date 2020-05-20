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20.05.2020 16:53
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В Европе окончательно запретили продавать сигареты с ментолом

С 20 мая в странах Европейского союза запрещена продажа сигарет и рассыпного табака с ментолом. Закон вступил в силу согласно соответствующей директиве ЕС от 2014 года.

Другие ароматические добавки запретили ещё 20 мая 2017-го, для продажи оставшихся запасов ментоловых сигарет к 20 мая 2020 года ретейлерам был дан переходный период в три года.

Фактически Европа решила отказаться от табака с ароматическими добавками ещё в 2013 году, и некоторые страны привели свой закон в соответствие с директивой раньше. Финляндия, например, сделала это ещё в 2016-м: были запрещены не только ментоловые сигареты — электронные были приравнены к обычным, а жидкости к ним с конфетным и фруктовым вкусом тоже попали в бан. Изменились и правила ввоза из России.

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Комментарии (5)

PHOBOS Saint-Petersburg
Канадцы успешно подвели итоги с запретом на продажу ментоловых сигарет, который вступил у них в силу в 2017 году.
За 3 года 63% курильщиков ментоловых сигарет попытались бросить курить, у 24% из них это получилось.
Cashmare
а чего с ними не так
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сразу вспомнил про: «Дым сигарет с ментолом» — третья песня одноимённого альбома группы «Нэнси». Одна из наиболее известных и успешных за всю историю группы. Клип на песню вышел в 1996 году.
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