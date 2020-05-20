В Европе окончательно запретили продавать сигареты с ментолом

С 20 мая в странах Европейского союза запрещена продажа сигарет и рассыпного табака с ментолом. Закон вступил в силу согласно соответствующей директиве ЕС от 2014 года.

Другие ароматические добавки запретили ещё 20 мая 2017-го, для продажи оставшихся запасов ментоловых сигарет к 20 мая 2020 года ретейлерам был дан переходный период в три года.

Фактически Европа решила отказаться от табака с ароматическими добавками ещё в 2013 году, и некоторые страны привели свой закон в соответствие с директивой раньше. Финляндия, например, сделала это ещё в 2016-м: были запрещены не только ментоловые сигареты — электронные были приравнены к обычным, а жидкости к ним с конфетным и фруктовым вкусом тоже попали в бан. Изменились и правила ввоза из России.