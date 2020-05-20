Социальный центр в Красносельском районе заподозрили в мошенничестве при реализации нацпроектов. Из бюджета похищено больше 300 миллионов
«Мертвые души», трудоустроенные в Комплексном центре социального обслуживания населения (КЦСОН) Красносельского района Петербурга, получали деньги из субсидий, выделенных на реализацию национального проекта «Демография». Заместитель директора Галина Ившина под домашним арестом третий месяц.
О новом уголовном деле по статье о мошенничестве 20 мая сообщает городская прокуратура; как уточнили в пресс-службе надзорного ведомства, возбуждено оно было два дня назад. Подозреваемых в нем пока нет. После прокурорской проверки материалы передали следственным органам, там согласились с выводами о том, что 327 млн рублей, выданных КЦСОНу в качестве субсидий на реализацию национального проекта «Демография», были похищены. Деньги «в том числе распределены на выплату заработной платы сотрудникам, а также работникам, трудоустроенным фиктивно».
Ранее по такой же статье под домашний арест отправили депутата муниципального образования «Юго-Запад» Галину Ившину, она же заместитель директора вышеупомянутого КЦСОНа и глава районного Красного Креста. Схема хищений аналогичная. По версии следствия, подыскивал людей на роль сотрудников центра ее сын Станислав, он также на принудительной изоляции дома. В феврале Ившиным вменяли хищения на 16 млн рублей.
Ранее в том же Красносельском районе был задержан и привлечен в качестве обвиняемого замдиректора по медицинской части психоневрологического диспансера № 9 Дмитрий Могилевский. За бесплатные походы в рестораны, по версии следствия, он обеспечил конкретным предпринимателям возможность кормить пациентов диспансера, о здоровье которых Могилевский не слишком заботился. Он вину не признает.