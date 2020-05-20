Социальный центр в Красносельском районе заподозрили в мошенничестве при реализации нацпроектов. Из бюджета похищено больше 300 миллионов

О новом уголовном деле по статье о мошенничестве 20 мая сообщает городская прокуратура; как уточнили в пресс-службе надзорного ведомства, возбуждено оно было два дня назад. Подозреваемых в нем пока нет. После прокурорской проверки материалы передали следственным органам, там согласились с выводами о том, что 327 млн рублей, выданных КЦСОНу в качестве субсидий на реализацию национального проекта «Демография», были похищены. Деньги «в том числе распределены на выплату заработной платы сотрудникам, а также работникам, трудоустроенным фиктивно».

«Мертвые души», трудоустроенные в Комплексном центре социального обслуживания населения (КЦСОН) Красносельского района Петербурга, получали деньги из субсидий, выделенных на реализацию национального проекта «Демография». Заместитель директора Галина Ившина под домашним арестом третий месяц.

Ранее по такой же статье под домашний арест отправили депутата муниципального образования «Юго-Запад» Галину Ившину, она же заместитель директора вышеупомянутого КЦСОНа и глава районного Красного Креста. Схема хищений аналогичная. По версии следствия, подыскивал людей на роль сотрудников центра ее сын Станислав, он также на принудительной изоляции дома. В феврале Ившиным вменяли хищения на 16 млн рублей.



Ранее в том же Красносельском районе был задержан и привлечен в качестве обвиняемого замдиректора по медицинской части психоневрологического диспансера № 9 Дмитрий Могилевский. За бесплатные походы в рестораны, по версии следствия, он обеспечил конкретным предпринимателям возможность кормить пациентов диспансера, о здоровье которых Могилевский не слишком заботился. Он вину не признает.

