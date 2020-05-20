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20.05.2020 16:38
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Социальный центр в Красносельском районе заподозрили в мошенничестве при реализации нацпроектов. Из бюджета похищено больше 300 миллионов

«Мертвые души», трудоустроенные в Комплексном центре социального обслуживания населения (КЦСОН) Красносельского района Петербурга, получали деньги из субсидий, выделенных на реализацию национального проекта «Демография». Заместитель директора Галина Ившина под домашним арестом третий месяц.

О новом уголовном деле по статье о мошенничестве 20 мая сообщает городская прокуратура; как уточнили в пресс-службе надзорного ведомства, возбуждено оно было два дня назад. Подозреваемых в нем пока нет. После прокурорской проверки материалы передали следственным органам, там согласились с выводами о том, что 327 млн рублей, выданных КЦСОНу в качестве субсидий на реализацию национального проекта «Демография», были похищены. Деньги «в том числе распределены на выплату заработной платы сотрудникам, а также работникам, трудоустроенным фиктивно».

Ранее по такой же статье под домашний арест отправили депутата муниципального образования «Юго-Запад» Галину Ившину, она же заместитель директора вышеупомянутого КЦСОНа и глава районного Красного Креста. Схема хищений аналогичная. По версии следствия, подыскивал людей на роль сотрудников центра ее сын Станислав, он также на принудительной изоляции дома. В феврале Ившиным вменяли хищения на 16 млн рублей.

Ранее в том же Красносельском районе был задержан и привлечен в качестве обвиняемого замдиректора по медицинской части психоневрологического диспансера № 9 Дмитрий Могилевский. За бесплатные походы в рестораны, по версии следствия, он обеспечил конкретным предпринимателям возможность кормить пациентов диспансера, о здоровье которых Могилевский не слишком заботился. Он вину не признает.

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Комментарии (10)

W Bons
поставить на вид ! Полыхаев
efela
Тяжелое наследие царского режима?
"Кроме старух, за столом сидели Исидор Яковлевич, Афанасий Яковлевич, Кирилл Яковлевич, Олег Яковлевич и Паша Эмильевич. Ни возрастом, ни полом эти молодые люди не гармонировали с задачами социального обеспечения, зато четыре Яковлевича были юными братьями Альхена, а Паша Эмильевич — двоюродным племянником Александры Яковлевны. Молодые люди, самым старшим из которых был 32-летний Паша Эмильевич, не считали свою жизнь в доме собеса чем-либо ненормальным. Они жили в доме на старушечьих правах, у них тоже были казенные постели с одеялами, на которых было написано «Ноги», облачены они были, как и старухи, в мышиный туальденор, но благодаря молодости и силе они питались лучше воспитанниц. Они крали в доме все, что не успевал украсть Альхен. "
DallacS
Это все нужно знать про реализацию нац проектов в Петербурге и отслеживание денег на их реализацию. Надеюсь, всю цепочку заинтересованных лиц выведут на чистую воду и все получат штраф 10 тыс. руб. и 1 год условно.
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