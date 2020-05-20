Украина продлила карантин на месяц. Транспорту и спорту это не помешает

Украина продлила карантин до 22 июня. Такое решение 20 мая принял кабинет министров.

Как пишет ТАСС, это не отменяет того, что с 22 мая страна переходит ко второму этапу смягчения ограничительных мер. Так, работу начнут городской и пригородный транспорт, хотя послабления не коснутся межобластных перевозок, будет разрешено проводить спортивные мероприятия без зрителей. Метро и детские сады откроются 25 мая.

О продлении карантина из-за коронавируса говорил главный санитарный врач Украины. Он подчёркивал, что специалисты пока что не понимают, как может повести себя COVID-19 «в летних условиях».