Петербург с северной стороны накроют «защитным куполом» автоматических постов весогабаритного контроля для фур и самосвалов (АПВКГ). Дорожный комитет Ленинградской области 20 мая показал первые семь региональных дорог, на которых они появятся.
Первые три поста в 2020 году начнут работать на трассах: Петербург — Запорожское — Приозерск, Огоньки — Стрельцово — Толоконниково (дублёр федеральной трассы А-181 «Скандинавия») и Осиновая Роща — Магистральная. Еще 4 автоматических поста предполагается поставить на Токсовском шоссе, Дороге жизни, трассе Зеленогорск — Приморск — Выборг и дороге Голубые озера — Поляны в Выборгском районе.
Встроенные в дорогу весы смогут самостоятельно, без участия человека, выявить перегруз, после чего автоматика передаст данные для составления протокола об административном правонарушении. По мнению дорожников, это поможет сохранить покрытие региональных трасс, по которым водители перегруженных машин нередко объезжают систему «Платон» на федеральных дорогах.
С 5 апреля по 4 мая региональные дороги Ленобласти уходили на весеннюю просушку. За этот месяц за перегруз было задержано 44 транспортных средства. Сейчас в суде находятся дела в отношении 17 юридических лиц, 27 большегрузов были эвакуированы на спецстоянки.