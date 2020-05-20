Петербург с северной стороны накроют «защитным куполом» автоматических постов весогабаритного контроля для фур и самосвалов (АПВКГ). Дорожный комитет Ленинградской области 20 мая показал первые семь региональных дорог, на которых они появятся.



Первые три поста в 2020 году начнут работать на трассах: Петербург — Запорожское — Приозерск, Огоньки — Стрельцово — Толоконниково (дублёр федеральной трассы А-181 «Скандинавия») и Осиновая Роща — Магистральная. Еще 4 автоматических поста предполагается поставить на Токсовском шоссе, Дороге жизни, трассе Зеленогорск — Приморск — Выборг и дороге Голубые озера — Поляны в Выборгском районе.