Первых за весенний призыв петербуржцев отправили в армию. 34 новобранца начнут службу с карантина
Жителей Петербурга, которые пополнят ряды российской армии первыми за весеннюю призывную кампанию в этом году, прежде чем развезти по частям, протестировали на коронавирус. Зараженных среди них 20 мая не нашлось, но карантин все равно обязательный.
Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе Западного военного округа, в части Ленинградской области отправились 34 новобранца. На сборном пункте военного комиссариата их первым делом проверили на коронавирус. Результатов, как другим горожанам, несколько дней им ждать не пришлось, весь процесс занимал около полутора часов. Все тесты оказались отрицательными, после стандартного медосмотра призывникам раздали форму, зарплатные карты и остальные обязательные атрибуты.
На автобусах из развезли по разным частям. Там всех ждет обязательный двухнедельный карантин.