Мистер Твистер за детский пазл с наркотиком получил 1,5 года в колонии

Как сообщает 20 мая объединенная пресс-служба судов, подсудимый Юрий Касаткин, как было установлено в ходе судебного следствия, в начале февраля 2020 года зарегистрировался в Даркнете под ником mr.twister и заказал у неустановленного лица, находящегося на территории Республики Польши, наркотическое средство.

Два месяца ушло у следствия и суда, чтобы принять решение по делу о контрабанде наркотических средств из Польши в Россию. Суд оценил пазл с психоделиком в реальный срок, несмотря на полное признание и содействие следствию со стороны фигуранта.

После того, как он перевел продавцу 50 тысяч рублей, конвертированных в биткоины, тот выслал ему наркотик в трех фрагментах перфорированной бумаги общей массой 5,16 грамма.



Как писала «Фонтанка», посылку перехватили пулковские таможенники. Там вскрыли подозрительное письмо и нашли три фрагмента плотной бумаги, разделенные перфорацией на 250 частей с цветным геометрическим рисунком.



«На вид они напоминают детские пазлы, а на самом деле каждый «пазл» пропитан наркотическим веществом и равен одной дозе», — сообщала таможня.



Пазл заменили на безопасные фрагменты бумаги и передали дальше, в почтовое отделение. Когда 10 марта мужчина пришел за ним, то был задержан.



Касаткин полностью согласился с предъявленным ему обвинением.



Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 1,5 года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

