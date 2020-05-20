Минздрав: На восстановление после коронавируса уйдет от месяца до года

Главный реабилитолог Министерства здравоохранения РФ считает, что переболевшим COVID-2019 необходим период восстановления.



«Меры по восстановлению здоровья переболевшим коронавирусной инфекцией с начала заболевания нужно соблюдать без перерывов два-три месяца», — сообщила 20 мая профессор Галина Иванова в комментарии РБК.



По ее словам, в отдельных случаях реабилитация займет год, например у людей с хронической обструктивной болезнью легких.



Период восстановления нужен и тем, кто переболел COVID-2019 в легкой форме, в частности необходимо «соблюдать рекомендации врача по профилактике повторной инфекции».

