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20.05.2020 13:20
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Минздрав: На восстановление после коронавируса уйдет от месяца до года

Главный реабилитолог Министерства здравоохранения РФ считает, что переболевшим COVID-2019 необходим период восстановления.

«Меры по восстановлению здоровья переболевшим коронавирусной инфекцией с начала заболевания нужно соблюдать без перерывов два-три месяца», — сообщила 20 мая профессор Галина Иванова в комментарии РБК.

По ее словам, в отдельных случаях реабилитация займет год, например у людей с хронической обструктивной болезнью легких.

Период восстановления нужен и тем, кто переболел COVID-2019 в легкой форме, в частности необходимо «соблюдать рекомендации врача по профилактике повторной инфекции».

Количество официально выявленных случаев COVID-2019 выросло в РФ до 308705. ВОЗ зафиксировала в России «фазу стабилизации».

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