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20.05.2020 13:10
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Совфед одобрил закон о дистанционном голосовании

Закон о дистанционном голосовании и возможности откладывать выборы губернаторов при введении в регионе режима повышенной готовности или ЧС одобрили члены Совета Федерации 20 мая.

Инициатива позволяет проводить выборы по почте и дистанционно, а также осуществлять сбор подписей избирателей с использованием портала «Госуслуг». Госдума приняла соответствующие поправки 13 мая.

Соавтором документа выступил зампред комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, член фракции «Единая Россия» Дмитрий Вяткин. Он попытался объяснить «Фонтанке», зачем менять классическое голосование на удалённое.

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Комментарии (7)

nuga
Быстренько они протащили закончик,нарушающий все принципы тайного голосования. И возможность мухлежа проходит автоматом. В электронном виде простор для махинаций огромен. Значит,они готовятся обьявить ЧС при нужной дате выборов,чтобы загнать всех по домам онлайн . Из дома ни и,только передачки курьерами и монитор с кнопкой для голосования.
260642921
Осталось назначить сотрудников Роскомнадзора и ВЦИОМ общественными наблюдателями дистанционного голосования и заказать корону Путину. Больше всего волнует вопрос: делать ее поручат Ростеху или все же закажут в Италии?
f0ntan
При обычном голосовании проверяют паспортные данные. Я думал, разрешат дистанционное голосование только через Госуслуги. Они привязаны к страховому свидетельству или телефону. А адреса эл.почты пока не привязаны ни к телефону, ни к паспорту, ни к страховому свидетельству. Раз они оставили возможность голосовать с эл.почты, значит, с какой-то эл.почты, якобы вашей, за вас проголосуют.
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