Совфед одобрил закон о дистанционном голосовании

Закон о дистанционном голосовании и возможности откладывать выборы губернаторов при введении в регионе режима повышенной готовности или ЧС одобрили члены Совета Федерации 20 мая.
Инициатива позволяет проводить выборы по почте и дистанционно, а также осуществлять сбор подписей избирателей с использованием портала «Госуслуг». Госдума приняла соответствующие поправки 13 мая.
Соавтором документа выступил зампред комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, член фракции «Единая Россия» Дмитрий Вяткин. Он попытался объяснить «Фонтанке», зачем менять классическое голосование на удалённое.