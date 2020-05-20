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20.05.2020 12:45
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Зеленский намекнул на второй президентский срок

Президент Украины в ходе большой пресс-конференции рассказал о необходимом ему втором сроке для того, чтобы выполнить все обещания.

«Честно? Одной [президентской каденции] не хватит», — заявил

20 мая Владимир Зеленский в обращении, которое транслировал офис украинского президента. По его словам, одной из задач остается нормализация ситуации в Донбассе. Он считает, что стороны могли бы «найти дипломатический выход в рамках Минских договоренностей».

Кроме того, Зеленский прокомментировал опубликованные накануне аудиозаписи разговоров Петра Порошенко и Джо Байдена, пообещав своему предшественнику «немало приключений и немало приговоров».

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Комментарии (2)

ussr_5e4d4b41561db
молодец, полностью его поддерживаю! всё, что он обещал ранее - сделал, настоящий мужик... не то что у нас, обнулённый...
Вячеслав Иванов
Беспринципный лицедей.
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