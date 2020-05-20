Зеленский намекнул на второй президентский срок

Президент Украины в ходе большой пресс-конференции рассказал о необходимом ему втором сроке для того, чтобы выполнить все обещания.

«Честно? Одной [президентской каденции] не хватит», — заявил

20 мая Владимир Зеленский в обращении, которое транслировал офис украинского президента. По его словам, одной из задач остается нормализация ситуации в Донбассе. Он считает, что стороны могли бы «найти дипломатический выход в рамках Минских договоренностей».

Кроме того, Зеленский прокомментировал опубликованные накануне аудиозаписи разговоров Петра Порошенко и Джо Байдена, пообещав своему предшественнику «немало приключений и немало приговоров».