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20.05.2020 12:15
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Смольный получит полномочия проводить ярмарки вакансий

Правительство города получит полномочия проводить ярмарки вакансий и информировать население о положении на рынке труда в Петербурге. Соответствующий законопроект 20 мая Заксобрание приняло в первом чтении. Трансляция заседания ведется на сайте парламента.

Законопроект разработали депутат-коммунист Александр Рассудов и единоросс Денис Четырбок. Как указывается в пояснительной записке, нововведение предложено в соответствии с изменениями в федеральном законодательстве.

«Представленным законопроектом предлагается учесть изменения, внесенные федеральным законом, и отнести к отдельным полномочиям правительства Санкт-Петербурга в области содействия занятости населения... полномочия по информированию о положении на рынке труда в субъекте Российской Федерации и организации ярмарок вакансий и учебных рабочих мест», — говорится в тексте документа.

Как отметил Рассудов, в условиях коронавируса, когда горожане лишаются доходов и работы, информирование горожан о вакансиях приобретает особенно актуальный характер.

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Комментарии (1)

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цирк с клоунами будет заниматься ярмарками... уже смешно...
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