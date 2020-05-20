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20.05.2020 12:10
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Менеджер Нурмагомедова: Путин пообещал Хабибу, что его отец получит должное лечение

Президент России Владимир Путин гарантировал Абдулманапу Нурмагомедову, отцу чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, должное лечение. Об этом в среду, 20 мая, сообщает ESPN со ссылкой на слова Али Абдель-Азиза, менеджера Хабиба.

«Могу подтвердить, что отца Хабиба ввели в искусственную кому. В последние дни Хабиб на связи с Владимиром Путиным, и он пообещал, что отец Хабиба получит должное лечение. Послание Хабиба людям во всём мире — оставаться дома, чтобы предотвратить распространение коронавируса», — заявил Абдель-Азиз.

Абдулманапу Нурмагомедову 57 лет. Он находится в одной из больниц Москвы. Ранее сообщалось, что он перенес инсульт и неделю пробыл в коме. По последним данным, он снова находится в коме. Ранее сам Хабиб рассказал о тяжелом состоянии отца.

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Комментарии (11)

Diderot
Пришел бы уж лично проведать, обнять старца
126745288
Личное обещание... мда...
Гость
Кремлевскую вакцину
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