Менеджер Нурмагомедова: Путин пообещал Хабибу, что его отец получит должное лечение

Президент России Владимир Путин гарантировал Абдулманапу Нурмагомедову, отцу чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, должное лечение. Об этом в среду, 20 мая, сообщает ESPN со ссылкой на слова Али Абдель-Азиза, менеджера Хабиба.

«Могу подтвердить, что отца Хабиба ввели в искусственную кому. В последние дни Хабиб на связи с Владимиром Путиным, и он пообещал, что отец Хабиба получит должное лечение. Послание Хабиба людям во всём мире — оставаться дома, чтобы предотвратить распространение коронавируса», — заявил Абдель-Азиз.