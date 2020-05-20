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Ремонт в новой квартире своими руками: полезные советы для новоселов
Создать стильный и уютный интерьер своими силами и при вполне бюджетных затратах — совершенно реально. Для этого еще в процессе подготовки к ремонту нужно учесть ряд важных моментов.
Новоселы нередко берутся за ремонт самостоятельно. Сегодня в свободном доступе есть масса инструкций и мастер-классов, которые позволят добиться хорошего результата. Плюсы ремонта своими руками очевидны: вы экономите на наемных рабочих и уж точно постараетесь на совесть, потому что работаете для себя. Потребуется свободное время (а его у многих прибавилось) и терпение.
Черновые работы: доверь профессионалам
Усилий, времени и средств потребуется гораздо больше, если ремонт включает в себя черновую подготовку поверхностей: выравнивание потолка и стен, устройство стяжки пола. Справиться с этими работами неподготовленному человеку сложно, поэтому многие нанимают строителей. Гораздо проще, если новая квартира сдается с отделкой, подготовленной под чистовую. Такой, например, как в малоэтажных жилых комплексах «Образцовые кварталы» в Пушкинском районе Петербурга. В квартирах застройщик — компания «Терминал-Ресурс» — уже сделал все самые грязные и сложные работы. Выполнена ровная стяжка пола, можно укладывать финишное покрытие. В качестве системы отопления в домах используются теплые водяные полы, а значит установка радиаторов не требуется. В квартирах сделана электроразводка, установлены прочные взломостойкие двери и теплопакеты. Не секрет, что от подготовки под чистовую отделку зависит и стоимость, и время ремонта. Так, в «Образцовых кварталах» многие жильцы отмечают новоселье уже через месяц после получения ключей.
План ремонта: важна каждая мелочь
Чтобы грамотно организовать пространство, нужно заранее все просчитать и продумать.
Необязательно составлять подробнейшие чертежи, но стоит сделать хотя бы простые эскизы. Это особенно важно для квартир со свободной планировкой, которые есть в «Образцовых кварталах». В этом случае необходимо заранее понять, нужна ли общая кухня-гостиная или важнее иметь дополнительную изолированную комнату. В «Образцовых кварталах» применяются интересные архитектурные и планировочные решения — эркеры, мансарды, «французские» балконы. Возможно, пригодится консультация дизайнера, чтобы максимальное использовать возможности планировки. Заранее подумайте, какие отделочные материалы лучше всего использовать в интерьере, как разместить свет. Грамотная подготовка перед началом работы позволит в дальнейшем сэкономить деньги, силы и время.
Последовательность: работаем поэтапно
Когда основная подготовка позади, план и примерная смета составлены, можно планировать последовательность работ. Можно ориентироваться на схемы «от окна к входной двери», «от грязного к чистому» и «сверху вниз», чтобы избежать загрязнения и повреждения уже отремонтированных поверхностей. К примеру, предчистовая отделка включает в себя электрификацию квартиры с уже готовой разводкой кабелей, выведенных к выключателям и розеткам. Если жильцам хочется воплотить в жизнь собственные задумки, без штробления не обойтись. Для этих работ придётся привлечь квалифицированного электрика.
Для установки сантехники потребуются определенные навыки. Если нет уверенности, что вы справитесь с данными работами, следует обратиться к опытному сантехнику.
В проекте класса комфорт «Образцовые кварталы» застройщик использует современные теплопакеты с каленым стеклом и надежным профилем. Такие окна помогают сохранять в помещении тепло зимой, а летом обеспечивают прохладу. Еще одно важное преимущество новостройки — новые коммуникации: электропроводка, система отопления и водоснабжения. Все они снабжены приборами учета, что в результате помогает значительно экономить на коммунальных платежах.
Дизайн квартиры: вишенка на торте
Вовсе не обязательно привлекать к созданию интерьера профессионального дизайнера. Собственник квартиры как никто другой знает вкусы, потребности и возможности своей семьи, так что уют и комфорт можно создать своими руками. Если есть время, желание и творческие способности, смело окунайтесь в эту интересную и важную для будущего вашей семьи тему. В интернете можно найти массу полезных тематических статей, готовых дизайн-проектов и профессиональных сообществ, которые готовы поделиться опытом.
Отдела продаж застройщика ООО «Терминал-Ресурс»: г. Санкт-Петербург, Пушкинский район, ул. Кокколевская, д.1 (рядом с «Образцовыми кварталами»), тел. +7(812) 719–19–19, www.devcent.ru
Справка о компании ООО «Терминал-Ресурс»
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