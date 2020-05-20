Ремонт в новой квартире своими руками: полезные советы для новоселов

Новоселы нередко берутся за ремонт самостоятельно. Сегодня в свободном доступе есть масса инструкций и мастер-классов, которые позволят добиться хорошего результата. Плюсы ремонта своими руками очевидны: вы экономите на наемных рабочих и уж точно постараетесь на совесть, потому что работаете для себя. Потребуется свободное время (а его у многих прибавилось) и терпение.



Черновые работы: доверь профессионалам



Усилий, времени и средств потребуется гораздо больше, если ремонт включает в себя черновую подготовку поверхностей: выравнивание потолка и стен, устройство стяжки пола. Справиться с этими работами неподготовленному человеку сложно, поэтому многие нанимают строителей. Гораздо проще, если новая квартира сдается с отделкой, подготовленной под чистовую. Такой, например, как в малоэтажных жилых комплексах «Образцовые кварталы» в Пушкинском районе Петербурга. В квартирах застройщик — компания «Терминал-Ресурс» — уже сделал все самые грязные и сложные работы. Выполнена ровная стяжка пола, можно укладывать финишное покрытие. В качестве системы отопления в домах используются теплые водяные полы, а значит установка радиаторов не требуется. В квартирах сделана электроразводка, установлены прочные взломостойкие двери и теплопакеты. Не секрет, что от подготовки под чистовую отделку зависит и стоимость, и время ремонта. Так, в «Образцовых кварталах» многие жильцы отмечают новоселье уже через месяц после получения ключей.

План ремонта: важна каждая мелочь



Чтобы грамотно организовать пространство, нужно заранее все просчитать и продумать.



Необязательно составлять подробнейшие чертежи, но стоит сделать хотя бы простые эскизы. Это особенно важно для квартир со свободной планировкой, которые есть в «Образцовых кварталах». В этом случае необходимо заранее понять, нужна ли общая кухня-гостиная или важнее иметь дополнительную изолированную комнату. В «Образцовых кварталах» применяются интересные архитектурные и планировочные решения — эркеры, мансарды, «французские» балконы. Возможно, пригодится консультация дизайнера, чтобы максимальное использовать возможности планировки. Заранее подумайте, какие отделочные материалы лучше всего использовать в интерьере, как разместить свет. Грамотная подготовка перед началом работы позволит в дальнейшем сэкономить деньги, силы и время.

