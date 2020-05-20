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20.05.2020 11:41
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Вице-губернатор Петербурга Батанов не исключил осеннюю корректировку бюджета города

В Смольном не исключили, что осенью 2020 года бюджет Петербурга ждет вторая корректировка. Об этом 20 мая на заседании Заксобрания заявил вице-губернатор Эдуард Батанов.

В Мариинском дворце идет обсуждение корректировки бюджета в рамках первого чтения законопроекта. Согласно проекту, доходы города сокращаются на 101,8 млрд рублей (до 573,1 млрд), расходы — на 50,6 млрд (до 677,1 млрд), дефицит увеличивается на 51,2 млрд руб. (до 104,0 млрд). Подробнее о корректировке бюджета читайте здесь.

«Я не исключаю, что осенью мы также будем приходить корректировать бюджет», — сказал чиновник, отвечая на вопросы депутатов.

Напомним, в прошлом году Смольный отказался от весенней корректировки бюджета, оставив осеннюю. Считалось, что это дисциплинирует распорядителей бюджетных средств; в результате осенью бюджет 2019 года пришлось заметно править. В 2020 году к весенней корректировке заставили вернуться коронавирус и противоэпидемические мероприятия.

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Комментарии (3)

260778831
К осени корова сдохнет с голода доить будет некого.

Немедленно снимите ограничения прямо сейчас!

Дайте людям работать!!!
ussr_5e4d4b41561db
да какой там бюджет-то? ау! у вас сотни компаний на пороге банкротств и увольнений... а вы всё мечтаете о наполнении кубышки... некому будет вам наполнять кубышку, очнитесь уже! просыпайтесь! будете с дыркой от бублика сидеть, и куковать...
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