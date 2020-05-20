Вице-губернатор Петербурга Батанов не исключил осеннюю корректировку бюджета города
В Смольном не исключили, что осенью 2020 года бюджет Петербурга ждет вторая корректировка. Об этом 20 мая на заседании Заксобрания заявил вице-губернатор Эдуард Батанов.
В Мариинском дворце идет обсуждение корректировки бюджета в рамках первого чтения законопроекта. Согласно проекту, доходы города сокращаются на 101,8 млрд рублей (до 573,1 млрд), расходы — на 50,6 млрд (до 677,1 млрд), дефицит увеличивается на 51,2 млрд руб. (до 104,0 млрд). Подробнее о корректировке бюджета читайте здесь.
«Я не исключаю, что осенью мы также будем приходить корректировать бюджет», — сказал чиновник, отвечая на вопросы депутатов.
Напомним, в прошлом году Смольный отказался от весенней корректировки бюджета, оставив осеннюю. Считалось, что это дисциплинирует распорядителей бюджетных средств; в результате осенью бюджет 2019 года пришлось заметно править. В 2020 году к весенней корректировке заставили вернуться коронавирус и противоэпидемические мероприятия.