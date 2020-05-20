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20.05.2020 10:53
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Петербургский арбитраж возобновил работу. Тем, кто опасается коронавируса, предлагают участие в онлайн-заседаниях

Читатели «Фонтанки» сообщают о том, что Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти с 12 мая возобновил почти полноценную работу. Однако участники процессов заявляют, что возможности соблюдать социальную дистанцию в коридорах суда на Смольном проспекте нет. В суде уверены, что предпринимают все возможные меры для соблюдения в период пандемии санитарно-эпидемиологических норм, и призывают визитеров быть внимательными друг к другу.

«Там спертый воздух, дистанцию соблюдать нет физической возможности, и ждать заседания приходится в такой обстановке довольно долго. Конечно, это отличается от обычной, докоронавирусной, ситуации в суде, обычно там людей как селедок в бочке. Но сейчас это опасно. Необходимо либо закрывать суд, либо придумывать способы, как дистанцировать ожидающих», — написала «Фонтанке» читательница.

В пресс-службе Арбитражного суда нашему изданию сообщили, что при посещении суда обязательно использование медицинских масок и перчаток, а также соблюдение правил социального дистанцирования. На входе есть разметка для соблюдения социальной дистанции. В коридорах и залах ожидания сидения разделены, чтобы также было рекомендованное Минздравом и Роспотребнадзором расстояние. В самих залах заседаний также соблюдаются все меры безопасности.

При этом в суде отметили, что для участников процесса по ходатайству есть возможность как участвовать онлайн, так и отложить заседание.

«Конечно, все очень сильно зависит и от сознательности самих посетителей суда», — отметили в арбитраже.

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Комментарии (2)

ussr_5e4d4b41561db
давно пора переводить все заседания судов в онлайн, по крайней мере гражданское и административное судопроизводство точно, где не требуется заключать человека под стражу, а где люди спорят из-за денег, процентов по кредиту и прочим незначительным делам.... и судье будет проще сидеть с секретарём вдвоём, и людям никуда срываться не придётся - открыл к примеру Скайп и всё, ты на заседании суда, закрыл скайп, и ты снова на работе или дома или на отдыхе.... дистанционные заседания вполне могли бы упростить многим людям жизнь, а подачу всякого рода ходатайств - можно было бы высылать электронно по почте онлайн, сразу в процессе суда, а оригиналы или присылать почтой или привозить лично позднее.... и для судей тоже защита своего рода - ни заразных людей рядом (потенциально заразных), ни тех, кто может попробовать напасть, ни тех, кто может попробовать швырнуть чем-нить в судью.... истец/ответчик/судья/третьи лица по делу - все в разных мониторах, и каждый сможет экономить своё время.
жительСПб
Правильно, каждый должен позаботиться о себе, напиши ходатайство и не ходи, сиди и жди! А может и к лучшему, пусть отсеяться "недоюристы" и стажеры, может рынок юриспруденции почистить надо...
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