Петербургский арбитраж возобновил работу. Тем, кто опасается коронавируса, предлагают участие в онлайн-заседаниях

Читатели «Фонтанки» сообщают о том, что Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти с 12 мая возобновил почти полноценную работу. Однако участники процессов заявляют, что возможности соблюдать социальную дистанцию в коридорах суда на Смольном проспекте нет. В суде уверены, что предпринимают все возможные меры для соблюдения в период пандемии санитарно-эпидемиологических норм, и призывают визитеров быть внимательными друг к другу.



«Там спертый воздух, дистанцию соблюдать нет физической возможности, и ждать заседания приходится в такой обстановке довольно долго. Конечно, это отличается от обычной, докоронавирусной, ситуации в суде, обычно там людей как селедок в бочке. Но сейчас это опасно. Необходимо либо закрывать суд, либо придумывать способы, как дистанцировать ожидающих», — написала «Фонтанке» читательница.

