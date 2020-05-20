Петербургский арбитраж возобновил работу. Тем, кто опасается коронавируса, предлагают участие в онлайн-заседаниях
Читатели «Фонтанки» сообщают о том, что Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти с 12 мая возобновил почти полноценную работу. Однако участники процессов заявляют, что возможности соблюдать социальную дистанцию в коридорах суда на Смольном проспекте нет. В суде уверены, что предпринимают все возможные меры для соблюдения в период пандемии санитарно-эпидемиологических норм, и призывают визитеров быть внимательными друг к другу.
«Там спертый воздух, дистанцию соблюдать нет физической возможности, и ждать заседания приходится в такой обстановке довольно долго. Конечно, это отличается от обычной, докоронавирусной, ситуации в суде, обычно там людей как селедок в бочке. Но сейчас это опасно. Необходимо либо закрывать суд, либо придумывать способы, как дистанцировать ожидающих», — написала «Фонтанке» читательница.
В пресс-службе Арбитражного суда нашему изданию сообщили, что при посещении суда обязательно использование медицинских масок и перчаток, а также соблюдение правил социального дистанцирования. На входе есть разметка для соблюдения социальной дистанции. В коридорах и залах ожидания сидения разделены, чтобы также было рекомендованное Минздравом и Роспотребнадзором расстояние. В самих залах заседаний также соблюдаются все меры безопасности.
При этом в суде отметили, что для участников процесса по ходатайству есть возможность как участвовать онлайн, так и отложить заседание.
«Конечно, все очень сильно зависит и от сознательности самих посетителей суда», — отметили в арбитраже.