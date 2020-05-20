И от папы я ушел. Петербургский девятиклассник уехал на велосипеде к бабушке в Астрахань, но смог добраться только до Москвы

За сутки девятиклассник из Петербурга смог добраться до Москвы. Путь его следования был дальше — к бабушке в Астрахань.



Как стало известно «Фонтанке», в ночь с 18 на 19 мая в полицию Выборгского района Петербурга обратился 39-летний мужчина с заявлением о пропаже 16-летнего сына. Парень, которому родители накануне объявили, что запланированная на лето поездка в Поволжье не состоится из-за пандемии, собрал вещи в рюкзак, взял велосипед и пропал. Дома он оставил записку, в которой просил не переживать мать и заявлял, что ушел от отца в Астрахань. Добраться до бабушки подросток не смог: 20 мая около трех ночи его задержали в Москве сотрудники полиции.

