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20.05.2020 09:38
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И от папы я ушел. Петербургский девятиклассник уехал на велосипеде к бабушке в Астрахань, но смог добраться только до Москвы

За сутки девятиклассник из Петербурга смог добраться до Москвы. Путь его следования был дальше — к бабушке в Астрахань.

Как стало известно «Фонтанке», в ночь с 18 на 19 мая в полицию Выборгского района Петербурга обратился 39-летний мужчина с заявлением о пропаже 16-летнего сына. Парень, которому родители накануне объявили, что запланированная на лето поездка в Поволжье не состоится из-за пандемии, собрал вещи в рюкзак, взял велосипед и пропал. Дома он оставил записку, в которой просил не переживать мать и заявлял, что ушел от отца в Астрахань. Добраться до бабушки подросток не смог: 20 мая около трех ночи его задержали в Москве сотрудники полиции.

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Комментарии (11)

Anjey
Молодец парень! Родители тупо отмазу нашли.
Danik
Шустрый! Сутки и в Москве! Надо было отпустить и посмотреть за сколько до Астрахани доберется. Молодец!
VF812
Жертва нынешнего образования. Географию гулял видимо.
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