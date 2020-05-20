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20.05.2020 09:15
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В Белгородской области 23 человека заразились коронавирусом от парикмахера

Парикмахер заразил коронавирусом 23 человека в Ракитянском районе Белгородской области, передает местный оперативный штаб 20 мая.

Самого парикмахера отправили в городскую больницу Белгорода. У всех заболевших клиентов инфекция протекает бессимптомно, они находятся под медицинским наблюдением дома.

Еще у 25 человек, которые контактировали с парикмахером, тест на COVID-19 показал отрицательный результат, однако они также находятся в режиме самоизоляции под присмотром врачей.

В настоящий момент в России выявили почти 300 тысяч заболевших коронавирусом.

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Комментарии (7)

Serenya2000
Прям умерли все, какая беда
baruzdin9
дааа... причёска важнее здоровья оказалась.
Balamut
Была новость в апреле: « в Екатеринбурге маникюрша заразила 45 человек» ... новость гоняли неделю, потом оказалось, что и не было маникюрши, а заразила пациентов врач-терапевт и не 45 человек, а 15... Наша Раша и все-таки она Наша...
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