В Белгородской области 23 человека заразились коронавирусом от парикмахера

Парикмахер заразил коронавирусом 23 человека в Ракитянском районе Белгородской области, передает местный оперативный штаб 20 мая.



Самого парикмахера отправили в городскую больницу Белгорода. У всех заболевших клиентов инфекция протекает бессимптомно, они находятся под медицинским наблюдением дома.



Еще у 25 человек, которые контактировали с парикмахером, тест на COVID-19 показал отрицательный результат, однако они также находятся в режиме самоизоляции под присмотром врачей.



В настоящий момент в России выявили почти 300 тысяч заболевших коронавирусом.

