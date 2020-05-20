Эксперт: Пока россияне самоизолируются, в парках орудуют клещи

На цветение черемухи придется пик нашествия членистоногих в лесах и парках России. В это уверена главный специалист по клещам ФБУН НИИ Дезинфектологии Роспотребнадзора Наталья Шашина.



По словам эксперта, которые 20 мая приводит РИА «Новости», живут членистоногие в лесной подстилке и траве, поэтому даже с короткой прогулки в парке можно принести клеща. Собака или человек - удобные жертвы, чтобы клещи могли оставить потомство.



«Когда погода благоприятная, клещи выползают, чтобы выполнить свою основную функцию - напитаться кровью, потому что без крови у самки не разовьются яйца, то есть, клещи не оставят потомства. Они выползают на травинки, на деревья не поднимаются, и сидят на травинках, поджидая к кому бы прицепиться. Прицепиться они могут к собаке, к одежде, к голым ногам и ползут вверх, они очень цепкие и ползут достаточно быстро. Например, они от обуви до головы могут доползти за 10-15 минут», - пояснила Наталья Шашина.

