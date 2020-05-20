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20.05.2020 08:20
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Эксперт: Пока россияне самоизолируются, в парках орудуют клещи

На цветение черемухи придется пик нашествия членистоногих в лесах и парках России. В это уверена главный специалист по клещам ФБУН НИИ Дезинфектологии Роспотребнадзора Наталья Шашина.

По словам эксперта, которые 20 мая приводит РИА «Новости», живут членистоногие в лесной подстилке и траве, поэтому даже с короткой прогулки в парке можно принести клеща. Собака или человек - удобные жертвы, чтобы клещи могли оставить потомство.

«Когда погода благоприятная, клещи выползают, чтобы выполнить свою основную функцию - напитаться кровью, потому что без крови у самки не разовьются яйца, то есть, клещи не оставят потомства. Они выползают на травинки, на деревья не поднимаются, и сидят на травинках, поджидая к кому бы прицепиться. Прицепиться они могут к собаке, к одежде, к голым ногам и ползут вверх, они очень цепкие и ползут достаточно быстро. Например, они от обуви до головы могут доползти за 10-15 минут», - пояснила Наталья Шашина.

Поэтому Шашина предлагает вспомнить несложные меры предосторожности: быть правильно одетым (брюки должны быть длинными, низ брюк заправлен в носки с плотными резинками или в сапоги, а куртка заправлена в брюки), использовать инсектоакарицидные аэрозоли.

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Комментарии (3)

Ma-260802031
Это специальные дрессированные клещи для охраны парков от изолированных.
закоренелый ленинградец
Поэтому Шашина предлагает вспомнить несложные меры предосторожности: ...
А не проще вспомнить другой метод предосторожности применявшийся в советское время: тотальная обработка возможных мест обитания клещей уничтожающими их репелентами ?
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