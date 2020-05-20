Замеченный на Марсовом поле «краснокнижный» осоед вырвался из вороньих когтей и попал в руки сотрудников Русского музея
Замеченный на днях в центре Петербурга «краснокнижный» осоед вырвался из вороньих когтей и попал в руки сотрудников Русского музея. Об этом 19 мая сообщается в одной из групп учреждения во «ВКонтакте».
Как уточняется в опубликованном сообщении, раненую птицу передали в ветеринарную клинику «Зеленый попугай», расположенную на Васильевском острове.
Напомним, в начале этой неделе петербуржцы заметили большую хищную птицу на Марсовом поле. По их словам, она подверглась нападению стаи ворон. Горожане обратились за помощью к специалистам комитета по природопользованию, но пока те добирались до места, пернатый не выдержал нападок, из последних сил взмахнул крыльями и скрылся в зарослях сада Русского музея.
Орнитолог, изучив фотографию птицы, заключил, что жители города хотели спасти осоеда, занесенного в Красную книгу Петербурга.