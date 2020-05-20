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20.05.2020 00:51
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Замеченный на Марсовом поле «краснокнижный» осоед вырвался из вороньих когтей и попал в руки сотрудников Русского музея

Замеченный на днях в центре Петербурга «краснокнижный» осоед вырвался из вороньих когтей и попал в руки сотрудников Русского музея. Об этом 19 мая сообщается в одной из групп учреждения во «ВКонтакте».

Как уточняется в опубликованном сообщении, раненую птицу передали в ветеринарную клинику «Зеленый попугай», расположенную на Васильевском острове.

Фото: Сады Русского музея

Напомним, в начале этой неделе петербуржцы заметили большую хищную птицу на Марсовом поле. По их словам, она подверглась нападению стаи ворон. Горожане обратились за помощью к специалистам комитета по природопользованию, но пока те добирались до места, пернатый не выдержал нападок, из последних сил взмахнул крыльями и скрылся в зарослях сада Русского музея.

Орнитолог, изучив фотографию птицы, заключил, что жители города хотели спасти осоеда, занесенного в Красную книгу Петербурга.

Фото: Сады Русского музея

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