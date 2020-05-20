Замеченный на днях в центре Петербурга «краснокнижный» осоед вырвался из вороньих когтей и попал в руки сотрудников Русского музея. Об этом 19 мая сообщается в одной из групп учреждения во «ВКонтакте».

Как уточняется в опубликованном сообщении, раненую птицу передали в ветеринарную клинику «Зеленый попугай», расположенную на Васильевском острове.