В Петербурге второй пациент с ранее диагностированным коронавирусом выписан из больницы после переливания донорской плазмы

Как уточнили в ведомстве, им стал заведующий отделением реабилитации спинальных больных и черепно-мозговой травмы Анатолий Спирин. Он переносил болезнь в тяжелой форме. Особенно его состояние ухудшилось на пятый день: из-за вирусной пневмонии появилась одышка, сильный кашель, нарастала интоксикация.

Второго пациента городской больницы №40 с ранее диагностированным коронавирусом выписали домой после переливания донорской плазмы. Об этом 19 мая сообщает петербургский комитет по здравоохранению.

По словам завотделением анестезиологии и реанимации больницы Евгения Гарбузова, уже на следующие сутки после применения плазмы клиническая ситуация стала меняться: у пациента улучшилась оксигенация и вскоре его состояние перестало внушать опасения.

В комздраве добавили, что еще один пациент, которому перелили плазму, сейчас находится на аппарате ИВЛ. Врачи отмечают, что после переливания его состояние стабилизировалось. За ним продолжается наблюдение.

Напомним, петербургские медики получили первые результаты лечения больных COVID-19 плазмой переболевших коронавирусом на прошлой неделе. Ее перелили троим пациентам больницы №40, двое из которых — сотрудники медучреждения.