США могут прервать сообщение с Бразилией

Власти США рассматривают возможность введения запрета на сообщение с Бразилией на фоне пандемии коронавируса, заявил журналистам президент США Дональд Трамп.

."Мы рассматриваем это", - сказал он.При этом Трамп выразил надежду, что проблем не будет, потому что в штате Флорида, куда прибывает большая часть приезжающих из Бразилии, хорошо поставлена работа с тестированием на коронавирус.

.Он также обозначил готовность открыть сообщение с Европой, но при условии, что там выправится ситуация, передает РИА Новости..

