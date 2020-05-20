FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+2°C/Завтра: +6
72.39р79.17р
Помощь для бизнеса и гражданКому разрешено работатьЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19ВСЁ О КОРОНАВИРУСЕ. ОНЛАЙН
20.05.2020 00:16
1
Печать

США могут прервать сообщение с Бразилией

Власти США рассматривают возможность введения запрета на сообщение с Бразилией на фоне пандемии коронавируса, заявил журналистам президент США Дональд Трамп.

."Мы рассматриваем это", - сказал он.При этом Трамп выразил надежду, что проблем не будет, потому что в штате Флорида, куда прибывает большая часть приезжающих из Бразилии, хорошо поставлена работа с тестированием на коронавирус.

.Он также обозначил готовность открыть сообщение с Европой, но при условии, что там выправится ситуация, передает РИА Новости..

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (1)

old_rat
Странные люди во власти в большинстве стран. В США универ Джона Хопкинса уже много недель собирает статистику по всем странам. И уже пару недель понятно, что Бразилия выйдет на второе, а то и на первое место. Да и вся Южная Америка подтянется, а так же Индия и Африка, как только туда завезут нормальное количество тестов. А они только сейчас озаботились Бразилией.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний