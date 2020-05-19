Президент Палестины заявил о разрыве всех договоров с США и Израилем

Президент Палестины Махмуд Аббас во вторник объявил о прекращении действия всех соглашений с Израилем и США, сообщило агентство WAFA вечером 19 мая



"Организация освобождения Палестины и Государство Палестина на сегодня освобождаются от всех соглашений и договоренностей с правительствами США и Израиля, а также от всех обязательств, основанных на этих соглашениях и договоренностях, включая сферу безопасности", - приводит агентство слова палестинского лидера.



Президент Палестины возложил ответственность на эти страны за оккупацию территорий его страны ( она имеет статус автономии на территории Израиля - прим.ред.) и заявил, что проинформирует международные организации о решении Палестины прекратить действия договоров с США и Израилем.