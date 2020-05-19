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19.05.2020 23:55
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Президент Палестины заявил о разрыве всех договоров с США и Израилем

Президент Палестины Махмуд Аббас во вторник объявил о прекращении действия всех соглашений с Израилем и США, сообщило агентство WAFA вечером 19 мая

"Организация освобождения Палестины и Государство Палестина на сегодня освобождаются от всех соглашений и договоренностей с правительствами США и Израиля, а также от всех обязательств, основанных на этих соглашениях и договоренностях, включая сферу безопасности", - приводит агентство слова палестинского лидера.

Президент Палестины возложил ответственность на эти страны за оккупацию территорий его страны ( она имеет статус автономии на территории Израиля - прим.ред.) и заявил, что проинформирует международные организации о решении Палестины прекратить действия договоров с США и Израилем.

17 мая премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что пришло время аннексировать часть палестинских территорий на Западном берегу реки Иордан в пользу еврейских поселений.

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