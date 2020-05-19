В результате крушения Ми-8 в Подмосковье погибли трое членов экипажа
В результате крушения военного вертолета Ми-8 в Клинском районе Московской области погибли трое членов экипажа. Подробности катастрофы со ссылкой на представителя экстренных служб 19 мая приводит РИА Новости.
По информации агентства, поисковая группа обнаружила на месте падения военного вертолета оба черных ящика, они находятся в удовлетворительном состоянии.
Напомним, Ми-8 совершил жесткую посадку неподалеку от Клина. По предварительной информации, причиной произошедшего могла стать техническая неисправность. На месте работала комиссия Главного командования ВКС РФ.