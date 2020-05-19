В Петербурге в 2021 году выберут президента Международной федерации хоккея

Конгресс Международной федерации хоккея (IIHF) пройдет в сентябре 2021 года в Санкт-Петербурге. Как сообщает ТАСС во вторник, 19 мая, со ссылкой на главу IIHF Рене Фазеля, рамках конгресса пройдут перенесенные выборы президента организации.

«Следующий сезон станет большим вызовом, и для меня большая честь остаться в хоккейной семье. Сейчас очень тяжелый момент для всех международных федераций. Но это еще и очень интересное время, я уверен, что мы победим», - заявил Фазель.

70-летний Рене Фазель занимает пост президента IIHF с 1994 года. Ранее он заявил, что не будет выдвигать кандидатуру на новый срок. Выборы нового президента должны были пройти осенью 2020 года, но конгресс из-за эпидемии коронавируса был перенесен на 2021 год. Соответственно, полномочия Фазеля были продлены на год.