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19.05.2020 22:46
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В Петербурге в 2021 году выберут президента Международной федерации хоккея

Конгресс Международной федерации хоккея (IIHF) пройдет в сентябре 2021 года в Санкт-Петербурге. Как сообщает ТАСС во вторник, 19 мая, со ссылкой на главу IIHF Рене Фазеля, рамках конгресса пройдут перенесенные выборы президента организации.

«Следующий сезон станет большим вызовом, и для меня большая честь остаться в хоккейной семье. Сейчас очень тяжелый момент для всех международных федераций. Но это еще и очень интересное время, я уверен, что мы победим», - заявил Фазель.

70-летний Рене Фазель занимает пост президента IIHF с 1994 года. Ранее он заявил, что не будет выдвигать кандидатуру на новый срок. Выборы нового президента должны были пройти осенью 2020 года, но конгресс из-за эпидемии коронавируса был перенесен на 2021 год. Соответственно, полномочия Фазеля были продлены на год.

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Комментарии (4)

юрец_огурец
Лучше бы выбрали другого губернатора.
ussr_5e4d4b41561db
голосую за Ивана Фёдоровича Крузенштерна... за человека и за пароход... =)
hal9000
В наше время уже так долго не загадывают..день победы тоже загадывали..дозагадывались..
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