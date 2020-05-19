Кирилл Поляков назначен председателем комитета по транспорту

Александр Беглов подписал распоряжение о назначении Кирилла Полякова председателем комитета по транспорту. До этого он возглавлял дирекцию по развитию транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области.



О назначении Полякова 19 мая информирует сайт Смольного; ранее «Фонтанка» сообщала о том, что такое решение должно быть принято в ближайшее время. К своим обязанностям Поляков приступит с 20 мая.

Напомним, накануне стало известно о смене в руководстве одного из основных «подведов» комтранса — ГУП «Горэлектротранс».