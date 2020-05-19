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19.05.2020 19:26
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Президент Аргентины: Масочный режим в стране будет действовать до появления вакцины

Президент Аргентины Альберто Фернандес 19 мая заявил о том, что требования об обязательном ношении масок и дистанцировании, введенные правительством Аргентины из-за распространения коронавируса, будут полностью отменены только после появления вакцины

«Нормальный распорядок жизни, который мы знали, больше не существует. До появления вакцины, до того момента, когда все останется позади, будет другой нормальный распорядок — с соблюдением дистанции и ношением масок», — цитирует президента ТАСС.

«И я считаю, что это правильно, — добавил президент. — Кто сказал, что у тех, кто не принимал строгие меры и позволил экономике функционировать, как прежде, сейчас экономическая ситуация лучше?»

К настоящему времени в республике выявлено более 8,3 тыс. случаев инфицирования. Жертвами пандемии в Аргентине стали 382 человека.

Вакцина от COVID-19, по самым оптимистичным прогнозам ученых в разных странах мира, появится не раньше осени.

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Комментарии (2)

Femida_5e4d02367da01
Ух ты, 8000 заболевших на 44 миллиона человек! Действительно кошмар, надо срочно убивать экономику страны, держать всех в намордниках, пока гейтс и его любимая ВОЗ не начнут принудительную вакцинацию. В Аргентину в этой жизни - ни ногой.
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