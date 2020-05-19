Президент Аргентины: Масочный режим в стране будет действовать до появления вакцины

Президент Аргентины Альберто Фернандес 19 мая заявил о том, что требования об обязательном ношении масок и дистанцировании, введенные правительством Аргентины из-за распространения коронавируса, будут полностью отменены только после появления вакцины

«Нормальный распорядок жизни, который мы знали, больше не существует. До появления вакцины, до того момента, когда все останется позади, будет другой нормальный распорядок — с соблюдением дистанции и ношением масок», — цитирует президента ТАСС.



«И я считаю, что это правильно, — добавил президент. — Кто сказал, что у тех, кто не принимал строгие меры и позволил экономике функционировать, как прежде, сейчас экономическая ситуация лучше?»

