Авария с участием грузового автомобиля произошла днем 19 мая на востоке кольцевой автодороги Петербурга. Пока ДТП оформляли, на магистрали успел скопиться многокилометровый затор.



Как рассказали «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», около 16:30 на 90-м километре внешнего кольца КАД столкнулись легковой и грузовой автомобили. Очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» уточняют, что участниками происшествия стали Volkswagen Tiguan и КАМАЗ с пухто.

В результате «Тигуан» врезался в отбойник. Пострадавших в аварии не было.