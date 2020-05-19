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19.05.2020 18:19
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Пухтовоз и легковой автомобиль не поделили КАД и собрали 7-километровую пробку

Авария с участием грузового автомобиля произошла днем 19 мая на востоке кольцевой автодороги Петербурга. Пока ДТП оформляли, на магистрали успел скопиться многокилометровый затор.

Как рассказали «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», около 16:30 на 90-м километре внешнего кольца КАД столкнулись легковой и грузовой автомобили. Очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» уточняют, что участниками происшествия стали Volkswagen Tiguan и КАМАЗ с пухто.

В результате «Тигуан» врезался в отбойник. Пострадавших в аварии не было.

Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

Участники ДТП заняли вторую и четвертую полосы движения. Пока прибывшие на место сотрудники ГИБДД оформляли происшествие, на внешнем кольце КАД образовался затор длиной около 7 километров.

К 17:30 поврежденные машины убрали, движение было открыто в штатном режиме, отметили в Упрдоре.

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