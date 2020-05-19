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19.05.2020 17:38
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Сколько стоит час в полиции. Петербуржец отсудил у МВД компенсацию за своё задержание

Петроградский райсуд взыскал с Министерства внутренних дел РФ компенсацию за разгильдяйство сотрудников. Несмотря на медицинское заключение, полицейские почти двое суток держали в отделе петербуржца в слепой вере в его виновность.

Как сообщает объединённая пресс-служба судов города 19 мая, накануне частично удовлетворён иск Александра Федченко к МВД РФ о компенсации морального вреда за незаконное задержание. Опыт общения с полицией он получил четыре года назад.

Согласно материалам дела, Федченко задержали в ночь на 10 февраля на улице Коллонтай и доставили в 75-й отдел полиции. В книге доставленных он остался как потенциальный правонарушитель (статья 6.9 КоАП — потребление наркотических или психотропных веществ без назначения врача).

После медосвидетельствования в протоколе отметили, что доставленный трезв и чист, но выйти из отдела это не помогло. Федченко продержали под стражей 44 часа. Освободившись, он обратился в прокуратуру.

Надзору найти протокол о правонарушении и данные о привлечении заявителя к ответственности не удалось. Доставление назвали незаконным и инициировали проверку.

«Установить местонахождение протоколов административного задержания и доставления лица, совершившего административное правонарушение, не представилось возможным», — признали по её результатам.

Федченко требовал 75 тысяч рублей, суд сократил его финансовые претензии до 50 тысяч и отказал в требованиях к Минфину. Выплачивать компенсацию за незаконное задержание будут из казны.

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