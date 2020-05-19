Шушары, Парголово и Ленсоветовский получат новые социальные объекты

2020 год в компании «Дальпитерстрой» объявили годом социальных объектов — это значит, в этом году будут активно строить садики школы, поликлиники, спорткомплексы и другие объекты социнфраструктуры.

Фото: ООО «Строительная компания «Дальпитерстрой»

Сейчас на стадии проектировки и строительства у компании около 20 объектов социальной инфраструктуры в Шушарах, поселке Ленсоветовский и Парголово. Среди приоритетных объектов на ближайший год девелопер выделяет несколько особенно важных, сдачу которых планируют в ближайшие два года.

Крупная школа в Шушарах

Так, например, 14 мая СК «Дальпитерстрой» получила разрешение на строительство школы в Шушарах, в квартале, примыкающем к Новгородскому проспекту. Здесь уже идет строительство детского сада, а школа будет рядом. Приступить к работам планируют летом этого года, а сдать объект — в конце 2022 года. Это будет третья по счету и одна из самых крупных школ в Шушарах — она будет рассчитана на 1650 учеников.

Школа будет включать два корпуса: учебный, общей площадью 30,9 тыс. кв.м и учебно-оздоровительный (спортблок) общей площадью 8,4 тыс. кв.м.

Учебный корпус рассчитан на 64 класса по 25 человек, из них 24 класса начальной школы (l — 4 класс) и 42 класса средней школы (5–11классы). Из 1650 учащихся 600 человек приходится на начальную школу.

Фото: ООО «Строительная компания «Дальпитерстрой»



В школе запроектированы столовая для учащихся начальной школы на 312 человек и для учащихся основной и средней школы на 546 человек, актовый зал на 1134 человека, библиотека с двумя читальными залами и двумя медиатеками, учебно-спортивный многофункциональный зал на 50 человек, зал ОФП на 25 человек, тренажерный зал с зоной для занятий ослабленных детей на 25 человек. В спорткомплексе два бассейна — учебный и спортивно-оздоровительный с шестью дорожками.

В этом же микрорайоне завершается строительство поликлиники на 650 посещений в смену. Ориентировочно ее сдадут в 2021 году.

Большой детский садик в Шушарах

В январе 2020 года СК «Дальпитерстрой» получила разрешение и начала строительство детского садика на 320 мест в Шушарах. Ориентировочный срок сдачи также 2020–2021 годы.

Фото: ООО «Строительная компания «Дальпитерстрой»

Новый садик сможет принять 18 групп примерно по 25 человек каждая. Сюда примут детей от полутора — двух лет в ясельные группы и до 6–7 лет — в подготовительные группы. Проектом в здании предусмотрены буфеты и игровые, спальни и раздевалки, несколько отдельных сервисных помещений — пищевой, медицинский и административный блоки, прачечная, здания для кружков, техпомещения и бытовые комнаты для персонала. Также внутри будет детский бассейн с чашей 7x3 м.

Для каждой группы на территории установят свои площадки с оборудованием, подобранным под возрастные особенности, а также парковку с навесом для колясок, санок и самокатов.

Школа в Ленсоветовском

СК «Дальпитерстрой» возобновила строительство школы на 1125 мест в поселке Ленсоветовский в Шушарах. Здание возводится довольно быстрыми темпами: на сегодняшний день его готовность составляет две трети. Сдать школу должны уже в этом году.

Фото: ООО «Строительная компания «Дальпитерстрой»

Ранее процесс был задержан по причинам, вызванным переходом на проектное финансирование. В конце 2019 года застройщику удалось договориться с банком о кредитной линии, и строительство продолжилось.

Школа в Парголово

В Парголово тоже появится большая школа на 1650 мест. Разрешение на строительство уже получено, построить ее планируют за два-три года.

Школа в Парголово будет строиться по такому же проекту, как и школа в Шушарах на 1650 учащихся.

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