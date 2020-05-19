После публикации «Фонтанки» подрядчика работ на Севастьянова оштрафовали. Новую бригаду одели в каски, но на крышу не пустили

Разбираться с кровлей в Московском районе Петербурга вышла новая бригада, все рабочие на этот раз в касках и жилетах. Их предшественники кидали с высоты 6-го этажа доски и железо, потому что сломалась лебедка.

Как сообщили «Фонтанке» в Фонде капитального ремонта, с подрядчиком работ на улице Севастьянова, дом 12, провели беседу 19 мая. Представители «ТВК Инжиниринг», а именно этой компании достался контракт на ремонт крыши за 6,6 млн рублей, объяснили, что на объекте сломалась лебедка. «Бригадир принял самовольное решение сбрасывать мусор, не согласовав его ни с руководством подрядной организации, ни с технадзором Фонда капитального ремонта», — отметили в Фонде и уточнили, что от работ отстранили всю бригаду.

За четыре нарушения, выявленные накануне, подрядчик оштрафован, общая сумма — более 80 тысяч рублей. «В настоящее время зона производства работ огорожена, до 20 мая с объекта должен быть вывезен весь строительный мусор», — отметили в Фонде и предложили по всем подобным случаям звонить на горячую линию по номеру 703–57–30. Изменения на строительной площадке отметили и местные жители. Рабочие 19 мая вышли на объект в касках и жилетах, с высоты петербуржцы разглядели и что-то похожее на страховочные пояса. Однако на крыше дома 12 по улице Севастьянова никто за день не появился, в таком обмундировании сотрудники «ТВК Инжиниринг» убирают внизу, где набросаны доски и листы металла.

Фото: читатель «Фонтанки» Сергей

Движение рабочих на кровле заметили местные жители на втором объекте компании по этой же улице, на доме 5. На крыше, ремонт которой стоит 9,7 млн рублей, сложен строительный мусор, но «вниз он пока не летит», иронизируют горожане.

Прежде чем обратиться в редакцию, жители улицы Севастьянова пытались остановить сброс мусора с помощью звонков в районную администрацию, аварийную службу и полицию, но на их жалобы никто оперативно не отреагировал. «Это как из дырявой лодки вычерпывать воду» — дали свою оценку организации работ и взаимодействию с горожанами читатели «Фонтанки».

