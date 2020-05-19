Протоиерей Димитрий Смирнов исцелился от коронавируса

Госпитализированному c COVID-2019 священнослужителю удалось вылечиться.



«Вируса, от которого отца Димитрия лечили, в его организме больше нет. Батюшка чувствует себя гораздо лучше, но пока находится в клинике, где его наблюдают врачи во избежание возможных осложнений после болезни», — сообщил 19 мая «Интерфаксу» источник из окружения священника.

Председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства Димитрий Смирнов был госпитализирован в Москве в начале мая. За несколько дней до этого он назвал пандемию «полезным явлением», которое дает проявить в людях их лучшие качества.