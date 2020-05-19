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19.05.2020 17:10
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Протоиерей Димитрий Смирнов исцелился от коронавируса

Госпитализированному c COVID-2019 священнослужителю удалось вылечиться.

«Вируса, от которого отца Димитрия лечили, в его организме больше нет. Батюшка чувствует себя гораздо лучше, но пока находится в клинике, где его наблюдают врачи во избежание возможных осложнений после болезни», — сообщил 19 мая «Интерфаксу» источник из окружения священника.

Председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства Димитрий Смирнов был госпитализирован в Москве в начале мая. За несколько дней до этого он назвал пандемию «полезным явлением», которое дает проявить в людях их лучшие качества.

Священнослужители оказывались под ударом COVID-2019 и ранее. Так, от короновируса погиб главный врач Троице-Сергиевой лавры, а в апреле скончался настоятель Богоявленского собора Москвы протоиерей Александр Агейкин.

В России число заразившихся COVID-2019 выросло до 299 941, а количество выздоровевших составляет 76 130 человек.

«Фонтанка» рассказывает о событиях пандемии в Петербурге, России и мире в онлайн-трансляции.

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Комментарии (4)

krasnonosov
А что он делает в клинике? Неужели молитва перед иконой со свечей в руках не излечивала и пришлось обратиться к науке?
Чёрт Опасный
Вот шта крест животворящий делает!
Хотя постойте... он вроде в больницу ложился?
alex-un
Печалька!
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