Протоиерей Димитрий Смирнов исцелился от коронавируса

Госпитализированному c COVID-2019 священнослужителю удалось вылечиться.
«Вируса, от которого отца Димитрия лечили, в его организме больше нет. Батюшка чувствует себя гораздо лучше, но пока находится в клинике, где его наблюдают врачи во избежание возможных осложнений после болезни», — сообщил 19 мая «Интерфаксу» источник из окружения священника.
Председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства Димитрий Смирнов был госпитализирован в Москве в начале мая. За несколько дней до этого он назвал пандемию «полезным явлением», которое дает проявить в людях их лучшие качества.
Священнослужители оказывались под ударом COVID-2019 и ранее. Так, от короновируса погиб главный врач Троице-Сергиевой лавры, а в апреле скончался настоятель Богоявленского собора Москвы протоиерей Александр Агейкин.
В России число заразившихся COVID-2019 выросло до 299 941, а количество выздоровевших составляет 76 130 человек.
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