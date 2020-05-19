Коронавирус сдержал инфляцию. Годовой рост цен не превысит 4%, ЦБ готов снижать ключевую ставку
Министерство экономического развития сохраняет прогноз по инфляции на 2020 год в размере 4%. Об этом 19 мая заявил на совещании с президентом Владимиром Путиным глава ведомства Максим Решетников.
«Ситуация на потребительском рынке стабильна. Тот эффект девальвационный, который был, исчерпан», — сказал он. Сжатие спроса в результате карантинных мер, по его словам, имело «яркий дефляционный эффект. «По итогам года инфляция наш прогноз в 4% не превысит, та динамика, которая на сегодняшний момент есть, это подтверждает», — сказал он.
После снятия ограничений для базовых отраслей экономика начала восстанавливаться. «Уровень просадки», по словам министра, может оказаться меньше, чем предполагалось. Но на возвращение «на траекторию восстановления» потребуется время, сказал Решетников.
Глава ЦБ Эльвира Набиуллина отметила, что на данный момент инфляция в годовом выражении стабилизировалась на уровне 3,1%. Если в марте наблюдался повышенный рост цен на некоторые товары из-за «динамики валютного курса» и повышенного спроса на некоторые товары длительного хранения, то сейчас темпы роста цен уменьшаются. «А в конце апреля — начале мая темп роста цен снижается. И мы видим, что в ближайшее время будут доминировать дезинфляционные факторы», — отметила она.
Это дает возможность проводить мягкую политику. «Есть потенциал для дальнейшего снижения процентной ставки, чтобы поддержать спрос в экономике», — заключила Набиуллина.