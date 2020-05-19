Коронавирус сдержал инфляцию. Годовой рост цен не превысит 4%, ЦБ готов снижать ключевую ставку

Министерство экономического развития сохраняет прогноз по инфляции на 2020 год в размере 4%. Об этом 19 мая заявил на совещании с президентом Владимиром Путиным глава ведомства Максим Решетников.



«Ситуация на потребительском рынке стабильна. Тот эффект девальвационный, который был, исчерпан», — сказал он. Сжатие спроса в результате карантинных мер, по его словам, имело «яркий дефляционный эффект. «По итогам года инфляция наш прогноз в 4% не превысит, та динамика, которая на сегодняшний момент есть, это подтверждает», — сказал он.