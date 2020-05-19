Сербия с июня открывает границы после пандемии коронавируса

Сербия заявила о намерении снять ограничения на передвижение с соседними странами.

«Начиная с 1 июня мы открываем границы для граждан Албании, Боснии и Герцеговины, Черногории и Северной Македонии, что способствует укреплению доверия и сотрудничества в регионе», — цитирует 19 мая заявление первого вице-премьера и главы МИД Сербии Ивица Дачича издание Espreso.

Он выразил надежду на то, что другие страны региона последуют сербскому примеру и начнут снимать ограничения. Ранее Словения и Хорватия анонсировали выход из карантина.