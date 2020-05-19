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19.05.2020 14:45
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Индекс самоизоляции в Петербурге ставит антирекорды второй день подряд

Во втором часу дня 19 мая индекс самоизоляции в Петербурге достиг нового минимума — в 1,5 балла. Предыдущий антирекорд он поставил накануне, причем в это же время.

Если утренняя динамика индекса самоизоляции в будние дни в Петербурге держится примерно на одном уровне, то дневные показатели ухудшаются с каждым днем. До 1,6 балла, которых индекс в Петербурге впервые достиг только накануне, сегодня он опустился уже в 12 часов дня.

На 13:50 19 мая среди городов-миллионников Петербург расположился на третьем месте рейтинга самоизоляции вместе с Ростовом-на-Дону. На первом — Москва с показателем в 2 балла. Второе заняли Волгоград и Нижний Новгород — там 1,6 балла.

Скриншот из&nbsp;<a href="https://yandex.ru/maps/covid19/isolation?l=trf%2Ctrfe&amp;ll=38.510256%2C57.013790&amp;z=4.8" class="_">yandex.ru/maps/covid19/isolation</a>
Скриншот из yandex.ru/maps/covid19/isolation

Дороги Петербурга сейчас загружены только на 2 балла. Аналитики «Яндекс.Пробок» ожидают, что в ближайший час пробки в городе останутся на том же уровне, а с 16 часов начнут расти. К 18 часам ожидается пик в 4 балла.

Скриншот из&nbsp;<a href="https://yandex.ru/maps/covid19/isolation?l=trf%2Ctrfe&amp;ll=38.510256%2C57.013790&amp;z=4.8" class="_">yandex.ru/maps/covid19/isolation</a>
Скриншот из yandex.ru/maps/covid19/isolation

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Комментарии (6)

compin
Люди выживают как умеют. Радуйтесь, что они все не перед входом в Смольный стоят. Этот вариант не за горами, и лично я там буду стоять, если продлится издевательство над людьми.

А сервисы Яндекса я больше оплачивать не буду, все приложения Яндекса - долой с телефона. Хороший был сервис, и понимаю, что владельцы не по своей воле его бандитскому государству отдали. Однако в открытую заявлять, что жители городов-миллионников будут наказаны запретом на работу, штрафами, лишением свободы - за циферки в сервисе Яндекса... Это издевка, и все участвующие в этом сервисы должны байкотироваться, а власть мародеров не должна получать наши налоги.
SanNik
Самоизоляция закончилась 1 мая - как и терпение и доверие граждан России к Путину и всем властям России.
Каждый сам за себя - как в 90-е.
Только теперь в роли бандитов-отморозков - мусора-отморозки. А так - 90-е вернулись.
Через месяц начнутся погромы, голодные бунты, битье мусоров и прочие прелести 90-х - спасибо "грамотному управленцу" Путину - голодные игры начались.
Maksim_ok
Потому что нельзя людей второй месяц держать по домам засыпая их противоречивыми заявлениями. То вирус побороли, но не совсем. То карантин, но не совсем. Надо было или жестко сажать по домам с прямыми выплатами или теперь не жаловаться на отсутсвие сознательности.
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