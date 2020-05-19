Во втором часу дня 19 мая индекс самоизоляции в Петербурге достиг нового минимума — в 1,5 балла. Предыдущий антирекорд он поставил накануне, причем в это же время.



Если утренняя динамика индекса самоизоляции в будние дни в Петербурге держится примерно на одном уровне, то дневные показатели ухудшаются с каждым днем. До 1,6 балла, которых индекс в Петербурге впервые достиг только накануне, сегодня он опустился уже в 12 часов дня.

На 13:50 19 мая среди городов-миллионников Петербург расположился на третьем месте рейтинга самоизоляции вместе с Ростовом-на-Дону. На первом — Москва с показателем в 2 балла. Второе заняли Волгоград и Нижний Новгород — там 1,6 балла.