Отличник биофака СПбГУ, учившийся в Оксфорде и Гарварде, провалил обычный ЕГЭ по биологии

Кандидат наук по биомедицине Николай Кукушкин, окончивщий биофак СПбГУ со средним баллом 5.00, аспирантуру в Оксфорде и постдок в Гарвардской медицинской школе, не смог без ошибок решить тестовый вариант ЕГЭ по биологии для обычных школьников. Как он рассказал «ВКонтакте», из 21 вопроса он правильно ответил лишь на 17.

«Вообще этот ЕГЭ по биологии, конечно, ужас какой дебильный. Хочется брать и убивать. Весь тест — какая-то чугунная, тупоголовая терминологическая возня, требующая знаний не про природу, а про то, как в учебнике классифицируются типы изменчивости, — рассказал он по итогам. — Этот экзамен никоим образом не тестирует понимание природы. Он тестирует знание локальных конвенций биологических учебников. Это знание не понадобится никому, никогда, ни в какой мыслимой ситуации, ни при обучении в институте, ни после него. Единственное, что может вызвать такой экзамен, — это рвотную реакцию на слово «биология».

