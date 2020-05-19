Петербуржец получил один год за одного упавшего на пол полицейского

Невский районный суд огласил приговор в отношении петербуржца Артёма Овсянникова, который досадил старлею полиции, уронив его на пол, и заработал тем самым для себя дело по 318 статье УК РФ.



Как сообщает 19 мая объединённая пресс-служба судов Петербурга, мужчину задержали 1 декабря прошлого года за мелкое хищение. После десяти вечера доставленному в отдел стало скучно, и он, пререкаясь с оперативным дежурным, дёрнул представителя власти за правую ногу. Старший лейтенант полиции в результате потерял равновесие и упал на пол. Позднее у представителя власти были зафиксированы синяки на голове, которые расценили как «повреждения, не причинившие вреда здоровью, а также физическую боль и нравственные страдания».

