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19.05.2020 13:21
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Петербуржец получил один год за одного упавшего на пол полицейского

Невский районный суд огласил приговор в отношении петербуржца Артёма Овсянникова, который досадил старлею полиции, уронив его на пол, и заработал тем самым для себя дело по 318 статье УК РФ.

Как сообщает 19 мая объединённая пресс-служба судов Петербурга, мужчину задержали 1 декабря прошлого года за мелкое хищение. После десяти вечера доставленному в отдел стало скучно, и он, пререкаясь с оперативным дежурным, дёрнул представителя власти за правую ногу. Старший лейтенант полиции в результате потерял равновесие и упал на пол. Позднее у представителя власти были зафиксированы синяки на голове, которые расценили как «повреждения, не причинившие вреда здоровью, а также физическую боль и нравственные страдания».

Овсянников полностью согласился с предъявленным обвинением и получил наказание в виде 1 года условно с таким же испытательным сроком.

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Комментарии (5)

OldObyvatel
Интересно мужики пляшут, совсем не так как девки.
микроволновка
за пластиковый стаканчик больше дают
lamer
И запись в карточку о наличии судимости по уголовке. Молодец! Успешного трудоустройства тебе в будущем, боец!
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