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19.05.2020 13:40
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«Левада-центр»: С задержкой зарплаты и увольнением столкнулся каждый четвёртый россиянин, каждый третий с сокращением доходов

В апреле 2020 года с задержкой заработной платы столкнулся каждый четвёртый россиянин. 25% респондентов «Левада-центра» сообщили, что «это уже происходит». Ещё 16% граждан РФ ждут таких трудностей в ближайшие недели и месяцы. Данные опубликованы на сайте независимой от государства службы социологии во вторник, 19 мая.

Почти треть респондентов (32%) сказали, что у них уже начались сокращения заработной платы, а каждый четвёртый собеседник социологов (26%), рассказывая о своих близких, заявил, что уже происходят и сокращения, и увольнения.

Фото: АНО «Левада-Центр» (внесена Минюстом в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента)

В октябре 2019 года о том, что есть задержка с выплатой зарплаты, её сокращение и есть увольнения, сообщали 13%, 14% и 14% россиян соответственно.

Чаще всего про уже начавшиеся проблемы с доходами и работой говорят жители городов с численностью более 500 тысяч человек. Так на задержки с оплатой труда здесь указывают 29% респондентов, на урезание ЗП — 40%, на увольнения — 31%. Меньше всего эти варианты ответов набрали у жителей села.

На этом фоне министр труда и социальной защиты России Антон Котяков заявил, что власти не рассматривали идею раздачи нуждающимся гражданам средств из Фонда национального благосостояния.

Опрос «Левада-центра» был проведён 24–27 апреля 2020 года среди 1608 человек в возрасте от 18 лет и старше. АНО «Левада-центр» включена в список иноагентов Минюста.

Фото: АНО «Левада-Центр» (внесена Минюстом в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента)

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Комментарии (5)

Maksim_ok
Этот министр с ряхой поперёк себя шире недавно в интервью Познер заявил, что они в министерстве не ожидали такого вала обращений за выплатами в 10 тыс на детей. Сорок тысяч в минуту. Он профнепригоден и не знает страны где он министерствует. Людям реально нужны даже такие небольшие деньги.
Ivanov11
Да , ребята из Кремля сильно наивные по предстоящему голосованию и его результатов ... Народ свой ход сделает красивый . :)))
Гость
И?
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