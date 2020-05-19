Почти треть респондентов (32%) сказали, что у них уже начались сокращения заработной платы, а каждый четвёртый собеседник социологов (26%), рассказывая о своих близких, заявил, что уже происходят и сокращения, и увольнения.

В апреле 2020 года с задержкой заработной платы столкнулся каждый четвёртый россиянин. 25% респондентов «Левада-центра» сообщили, что «это уже происходит». Ещё 16% граждан РФ ждут таких трудностей в ближайшие недели и месяцы. Данные опубликованы на сайте независимой от государства службы социологии во вторник, 19 мая.

В октябре 2019 года о том, что есть задержка с выплатой зарплаты, её сокращение и есть увольнения, сообщали 13%, 14% и 14% россиян соответственно.



Чаще всего про уже начавшиеся проблемы с доходами и работой говорят жители городов с численностью более 500 тысяч человек. Так на задержки с оплатой труда здесь указывают 29% респондентов, на урезание ЗП — 40%, на увольнения — 31%. Меньше всего эти варианты ответов набрали у жителей села.



На этом фоне министр труда и социальной защиты России Антон Котяков заявил, что власти не рассматривали идею раздачи нуждающимся гражданам средств из Фонда национального благосостояния.



Опрос «Левада-центра» был проведён 24–27 апреля 2020 года среди 1608 человек в возрасте от 18 лет и старше. АНО «Левада-центр» включена в список иноагентов Минюста.

