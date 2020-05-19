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19.05.2020 11:00
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Под окнами высотки на Бабушкина нашли мёртвого полицейского

Сотрудники правоохранительных органов исследуют обстоятельства, при которых под окнами 24-этажки в Невском районе Петербурга скончался их коллега из Красногвардейского УМВД.

Как стало известно «Фонтанке», о неподвижном теле у дома № 84 по улице Бабушкина в полицию сообщили около шести утра 19 мая. На месте происшествия дежурная группа увидела мужчину без признаков жизни, медики констатировали смерть.

Погибшим оказался участковый уполномоченный 52 отдела полиции по Красногвардейскому району. Он жил примерно в километре от места трагедии, воспитывал двух дочерей, 20 мая должен был отмечать 39-летие. По предварительной версии, полицейский умер после падения с высоты. Точную причину установят судмедэксперты.

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Комментарии (1)

SanNik
Всегда верил, что революция в России начнется с Купчино.
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