Под окнами высотки на Бабушкина нашли мёртвого полицейского
Сотрудники правоохранительных органов исследуют обстоятельства, при которых под окнами 24-этажки в Невском районе Петербурга скончался их коллега из Красногвардейского УМВД.
Как стало известно «Фонтанке», о неподвижном теле у дома
Погибшим оказался участковый уполномоченный 52 отдела полиции по Красногвардейскому району. Он жил примерно в километре от места трагедии, воспитывал двух дочерей, 20 мая должен был отмечать 39-летие. По предварительной версии, полицейский умер после падения с высоты. Точную причину установят судмедэксперты.