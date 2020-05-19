ГК «ПСК»: три причины, по которым недвижимость дешеветь не будет

Увеличение себестоимости



Повторения сценария 2008 и 2014 годов, когда цены резко пошли вниз, ждать не приходится. Этот кризис не только экономический. Кроме того, сам рынок изменился за эти 12 лет. С развитием рынка недвижимости свободных земельных участков под застройку становится всё меньше. Как следствие — земля дорожает, себестоимость строительства растёт. На этом фоне особенно привлекательны строящиеся дома в эксклюзивных локациях — там, где новое предложение появляется крайне редко. Как, например, ЖК бизнес-класса «Новый Невский» в 50 шагах от Невского проспекта.



На стоимости жилья сказался и переход на проектное финансирование. В первый год работы с эскроу цены не выросли значительно лишь потому, что большинство проектов до сих пор достраивается по старым правилам. Однако по прогнозам экспертов ГК «ПСК» этот «запас прочности» скоро иссякнет и к концу года только по этой причине стоимость квадратного метра в новых проектах может увеличиться на 3–7%.

Наконец, ещё одна причина удорожания себестоимости — рост цен на отдельные стройматериалы на 5–10% с начала года. Ведущиеся сейчас стройки обеспечены материалам по зафиксированным ранее ценам. Однако каждый новый проект фактически становится дороже предыдущего. Это также неизбежно отразится на стоимости возводимых домов.



Единственная причина, которая позволила бы снизить стоимость квадратного метра — прямое субсидирование застройщиков государством. Но пока такого проекта нет.

Сокращение темпов ввода



По итогам I квартала количество новых проектов жилья в Петербурге сократилось вдвое, по данным «Петербургской недвижимости». С учётом текущей экономической обстановки сокращение объёмов строительства выглядит предпочтительнее рисков затоваривания. Соответственно, сотни «лишних» квартир, как это случалось ранее, не будут простаивать и реализовываться в дальнейшем со скидками. А в целом ряде сданных недавно в эксплуатацию ЖК, как например, «Славянка» в продаже остались последние квартиры.



В уже строящихся домах удорожание квадратного метра по мере готовности также сохранится. «Заморозка» цен в отдельных проектах вполне возможна, но это не будет массовым явлением.



Низкие ставки по ипотеке



Влияние спроса на цену очевидно. Сейчас спрос поддерживает льготная ипотека с господдержкой. Одновременно с этим застройщики вместе с банками предлагают субсидирование ипотеки в отдельных проектах для поддержания спроса.

ГК «ПСК» совместно с Банком ВТБ впервые запустили льготную ипотеку в апартаментах. По её условиям льготная ставка составит от 4,2% годовых на первый год кредитования с момента заключения договора. Остальную часть субсидирует застройщик. По программе предлагается часть апартаментов с отделкой в комплексе START. Первоначальный взнос — от 20%. Ставка со второго года — от 8,7%. Срок кредитования — от 1 года до 30 лет. Сумма кредита от 500 тыс. до 30 млн руб.

Но и этот курс не вечен. По мере увеличения объёмов ипотечного кредитования будет подниматься и планка требований к заёмщикам. Выдача ипотеки под малый процент всем, кто хочет, означает для банков риск невозвратов. Ипотечный кризис в США 13-летней давности показал, насколько опасно это явление.



Поэтому рекомендация покупателям недвижимости: не ждать лучшего момента, а пользоваться удачным текущим — более чем обоснована.



Подробная информация о предложениях в проектах ГК «ПСК» жилой недвижимости и апартаментов, условиях покупки и многом другом — по телефону 8 (812) 640–38–38. Консультации предоставляются как удалённо, так и лично, с записью на посещение офиса продаж.



ПАО Банк ВТБ лицензия Центрального банка № 1000 от 08.07.2015г.



Справка о компании «ПСК»



ЖК «Новый Невский» — застройщик ООО «Тележная 32», проектная декларация на сайте https://newnevsky.ru/documents/



ЖК «Славянка» — застройщик ООО «СУ-235», проектная декларация на сайте http://slavyanka.house



Апарт-комплекс Start — застройщик ООО «Компания СОЛ», проектная декларация на сайте http://startspb.house/documents/

