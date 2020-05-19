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19.05.2020 10:36
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В России за сутки выявили 9263 случая заражения коронавирусом, 453 из них — в Петербурге

В 83 российских регионах к утру 19 мая зарегистрировано 9263 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Тройка лидеров не изменилась.

Данные приводит оперштаб по борьбе с коронавирусом. 3545 из почти десяти тысяч заболевших приходится на Москву, 898 — на окружающую ее область. В Северной столице прирост — 453 случая. Это больше, чем накануне, на 28 человек. Всего в городе количество больных перевалило за 11 тысяч, точное число — 11340 зараженных.

Следующими в таблице идут Нижегородская и Свердловская области — 260 и 138 заболевших соответственно.

Всего в мире почти пять миллионов зараженных. Умерли от COVID-19 318 тысяч человек.

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Комментарии (4)

DrNixon
ничего сейчас добавят про "глубокой дно", "обвал с треском", "кариозную полость", "ушел в нору", "выкопал траншею" Яндексовский индекс и будет драйф!
260740951
А страны ЕС, между тем, планируют открыть границы к середине июня.
footballer12
Вяло, фонтанка, вяло.
"Смертельный вирус продолжает косить петербуржцев!" - вот как надо было.
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